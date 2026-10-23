Saltillo: Inaugura la UAAAN Arena de Rodeo para impulsar la cultura vaquera

La Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) inauguró su Arena de Rodeo, un espacio destinado a la práctica de disciplinas ecuestres y actividades vinculadas con las tradiciones ganaderas, con el propósito de mantener la cultura vaquera y fortalecer la identidad del sector agropecuario.

La ceremonia fue encabezada por el rector de la institución, Alberto Flores Olivas, quien estuvo acompañado por autoridades estatales y municipales, representantes del sector deportivo, egresados e invitados especiales.

Entre los asistentes estuvieron Jesús María Montemayor Garza, secretario de Desarrollo Rural de Coahuila, en representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas; Manuel Jiménez Flores, egresado distinguido de la Universidad; Diego David Fuentes Aguirre, director de Desarrollo Rural, en representación del alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, y Antonio Cepeda Licón, director general del Instituto Estatal del Deporte.