Saltillo: Inaugura la UAAAN Arena de Rodeo para impulsar la cultura vaquera
COMPARTIR
TEMAS
Organizaciones
El recinto permitirá realizar competencias ecuestres y disciplinas tradicionales del campo mexicano, abiertas a la comunidad universitaria y la sociedad
La Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) inauguró su Arena de Rodeo, un espacio destinado a la práctica de disciplinas ecuestres y actividades vinculadas con las tradiciones ganaderas, con el propósito de mantener la cultura vaquera y fortalecer la identidad del sector agropecuario.
La ceremonia fue encabezada por el rector de la institución, Alberto Flores Olivas, quien estuvo acompañado por autoridades estatales y municipales, representantes del sector deportivo, egresados e invitados especiales.
Entre los asistentes estuvieron Jesús María Montemayor Garza, secretario de Desarrollo Rural de Coahuila, en representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas; Manuel Jiménez Flores, egresado distinguido de la Universidad; Diego David Fuentes Aguirre, director de Desarrollo Rural, en representación del alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, y Antonio Cepeda Licón, director general del Instituto Estatal del Deporte.
También acudieron integrantes del equipo de trabajo de la Rectoría. La bendición del recinto estuvo a cargo de Tomás Guillermo Ramos Pérez, rector del Seminario de Saltillo.
ALBERGARÁ COMPETENCIAS DE DESTREZA ECUESTRE
La nueva Arena de Rodeo está proyectada para albergar distintas disciplinas, entre ellas monta de toro, carrera de barriles, carrera entre polos, amarre de chiva y lazo doble.
Estas actividades requieren destreza, coordinación y disciplina, además de formar parte de las prácticas tradicionales asociadas con la vida rural y la ganadería en México.
Con la apertura del recinto, la UAAAN incorpora un espacio para desarrollar este tipo de actividades y propiciar la convivencia entre estudiantes, integrantes de la comunidad universitaria y público en general.
La institución busca, además, mantener el vínculo entre la formación agropecuaria y las expresiones culturales del campo, mediante actividades que permitan preservar las tradiciones ganaderas y acercarlas a nuevas generaciones.