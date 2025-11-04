Saltillo: Cae la plaza Armillita, pero los ‘olés’ siguen sonando en la memoria de los taurinos

“Los ecos de aquellos oles permanecerán solo en el recuerdo”, mencionó este martes el historiador Ariel Gutiérrez Cabello ante la demolición de la Plaza de Toros ‘Armillita’ que comenzó la semana pasada en Saltillo. Además de llevar un registro de todas las corridas y novilladas que se realizaron en el recinto, Gutiérrez también adquirió el palco 8 y fungió como cambiador de suertes. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Entregan rehabilitación del parque Carlos R. González; invierten más de 35 mdp en espacios deportivos

Narró que la Plaza de Toros originalmente iba a construirse en el cruce del bulevar Jesús Valdés Sánchez y Periférico Luis Echeverría ante la muerte de Fermín Espinosa, quien “según los españoles”, fue el mejor torero de todos los tiempos. “Vino de visita a Saltillo y lo trataron muy bien, le hicieron una verbena y le hicieron un reconocimiento en vida muy merecido por toda su trayectoria y a los dos años muere de cáncer de próstata. “En aquel tiempo el gobernador Flores Tapia pide que se traigan sus restos a Saltillo, pero para ello ya se había iniciado la construcción de una plaza de toros en lo que hoy es la colonia Jardines del Valle, aquí en lo que es Valdés Sánchez y Periférico.

"La familia del maestro Armillita por alguna razón no quiso que se viniera los restos de Maelso Armillita, entonces pues ahí como que se perdió un poco el interés de la familia de que regresara Saltillo. La plaza de toros se canceló y durante muchos años, Saltillo no tuvo una plaza de toros digamos digna o propia", explicó. Ese escenario cambió cuando en el año 1991 se juntó un grupo de aficionados al toreo, entre ellos Juan Pablo Rodríguez y el ingeniero Valdemar Saucedo, quienes adquieren una plaza que se encontraba en Reynosa y le agregan unos gajos para llegar a 5 mil personas de aforo. De acuerdo a Gutiérrez Cabello, fue el gobierno de Coahuila el que cedió en comodato el terreno, por lo que se inauguró el 8 de agosto de 1992 y recibió eventos taurinos hasta la prohibición de las corridas, en el año 2015. Fue el pasado 15 de octubre que el gobernador del estado Manolo Jiménez Salinas anunció la construcción de Expo Coahuila, un nuevo Centro de Convenciones que incluirá un forum multifuncional, lo que significará la demolición total de la Plaza de Toros.

EL DÍA QUE SE FUE LA LUZ Gutiérrez recordó como uno de los momentos más memorables de la Plaza de Toros, cuando cerca del año 2014 se presentó en la misma Pablo Hermoso de Mendoza, uno de los toreros más destacados de su generación y quien visitó la Armillita cerca de siete veces. "Era una corrida nocturna, se fue la luz en una faena muy emotiva, de mucha conexión con el público y Pablo Hermoso al verse totalmente oscuras, la mayor parte de la gente prende sus celulares y alumbran al rejoneador y al toro. Gracias a eso pudo terminar la faena que terminó en un triunfo. Fue muy emotivo aquello. Recuerdo yo que multamos a la empresa justamente con 40 mil pesos porque se corría un riesgo por una cuestión de seguridad del toreo y el mismo (Armando) Guadiana que era el empresario, nos felicitó por haberlo multado", dijo. Además de Hermoso de Mendoza, también se presentaron personajes taurinos "inimaginables" como Enrique Ponce, Andy Cartagena y El Juli. También y con mayor razón tras la prohibición de las corridas, hubo eventos de rodeo, bailes, cantantes, conciertos, exhibición de caballos lusitanos aprovechando la versatilidad que se tiene en una plaza de toros. BUSCAN CONSERVAR BUSTO Gutiérrez comentó que tanto él como otros aficionados taurinos buscaron ingresar en días recientes a la Plaza de Toros, principalmente para tomar las últimas fotografías y conservar el busto de Espinosa -esculpido por Humberto Peraza y Ojeda- que se encuentra en él. "Lo único rescatable para mí eran los murales. Difícilmente se puede hacer algo, pero el busto era lo que nos preocupaba y al parecer se va a quedar ahí. Un buen lugar sería ponerlo en un lugar propio como el Museo (de la Cultura Taurina).

“Al cerrarse este capítulo pues también se pierde la esperanza que vuelvan las corridas de toros a este estado, a menos que haya una reforma integral o de fondo en las corridas de toros y puedan regresar algún día ya de otra manera, hablando que las corridas pueden regresar incruentas, es decir, que no se mate al toro en público, básicamente”, concluyó.