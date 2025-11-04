Con vuelos desde Saltillo, empresarios prevén mayor productividad y atracción de inversiones

Saltillo
/ 4 noviembre 2025
    Con vuelos desde Saltillo, empresarios prevén mayor productividad y atracción de inversiones
    Reveles agregó que, además de la ruta a Ciudad de México, sería conveniente evaluar nuevas conexiones, principalmente hacia Houston o Detroit. FOTO: VANGUARDIA/ ARCHIVO

El presidente de Canacintra Coahuila Sureste, Arturo Reveles, señaló que la conexión aérea desde el aeropuerto de Ramos Arizpe permitirá a las empresas locales optimizar tiempos y fortalecer su competitividad

Para el sector industrial de la región, la operación de vuelos desde Saltillo hacia la Ciudad de México representa un cambio importante en movilidad y eficiencia. Así lo consideró Arturo Reveles, presidente de Canacintra Coahuila Sureste, quien destacó que este servicio facilita el trabajo de quienes viajan con frecuencia por razones de negocio.

“Ayuda incluso a la productividad misma de los empresarios de poder dedicar tiempo a otras cosas y poder salir directamente del aeropuerto de aquí”, comentó.

De acuerdo con el dirigente, los traslados constantes a Monterrey implicaban tiempo y costos que ahora pueden destinarse a actividades productivas. Señaló que la conectividad con la capital del país puede traducirse en una mayor atracción de inversiones para la región.

“Creo que traerá beneficios que todavía no se ven, pero que a la larga pueden ayudar a que la ciudad tenga más inversiones y nuevos proyectos”, dijo.

Reveles agregó que, además de la ruta a Ciudad de México, sería conveniente evaluar nuevas conexiones, principalmente hacia Houston o Detroit, por la frecuencia de viajes que mantienen las empresas automotrices instaladas en Coahuila.

El presidente de Canacintra consideró que este tipo de enlaces fortalecen la productividad y consolidan a Saltillo como un punto estratégico para la industria del norte del país.

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

