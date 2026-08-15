Saltillo: caminan Centro Histórico para identificar elementos de identidad y memoria

Un grupo de ciudadanas realizaó la mañana de este sábado una caminata en el Centro Histórico de Saltillo con el fin de identificar elementos identitarios y de memoria. Mariana Wheelock, una de las organizadoras, explicó a VANGUARDIA que la caminata formó parte de investigaciones respecto a cómo se relacionan las personas con su territorio.

“Estuvimos observando, compartiendo historias y estuvimos mapeando lugares y elementos que consideramos importantes para nuestra identidad y nuestra memoria como saltillenses”, expuso.

En el recorrido participaron cerca de siete personas que caminaron sobre el barrio de Santa Anita, el barrio del Ojo de Agua, observando elementos como banquetas, esculturas, fachadas, áreas verdes, arte urbano, azulejos, materiales de construcción, entre otros.

“A mí me gustó mucho esta experiencia para poder observar la ciudad. Se observa diferente caminando, que pues siempre andamos en automóvil, entonces fue una forma de ver diferente el Centro Histórico, de conocer lugares nuevos, de entender problemáticas del Centro y también espacios bellos que también tiene”, expuso una de las participantes.

Las participantes añadieron que hay varias intenciones detrás del caminar para hacer el recorrido. La primera es poner el cuerpo en el territorio, que permite que una relación distinta con el espacio, la ciudad o territorio.

“Observarlo, tocarlo, olerlo, etcétera. El caminar nos permite también conversar entre nosotros, compartir, pausar y desacelerar. Y en el contexto de Saltillo que somos dependientes al carro, ya lo hace una experiencia fuera de lo cotidiano y nos saca de la comodidad”, explicaron. Por su parte, Wheelock añadió que la investigación se da como parte de una especialidad en diseño para la innovación social que estudia en Centro, una universidad en la Ciudad de México. Agregó que la caminata de este sábado se añadió a otras que se han realizado en el ejido Rincón Colorado del municipio de General Cepeda, donde se resguarda una de las principales riquezas paleontológicas de Coahuila. “Lo que busco con este proyecto más que nada es explorar qué hace que valoremos y construyamos un vínculo con nuestro territorio, qué vale la pena conocer y cuidar y transmitir a las siguientes generaciones, para que esta transformación de la ciudad y la industrialización y el crecimiento no implique también perder la memoria”, expuso.

Agregó que se busca un primer acercamiento con esta convocatoria para ver la respuesta de la ciudadanía, además de que al final del recorrido se realizaron reflexiones finales.