Saltillo: caminan Centro Histórico para identificar elementos de identidad y memoria

Saltillo: caminan Centro Histórico para identificar elementos de identidad y memoria

+ Seguir en Seguir en Google
Alonso Flores Ramírez
por Alonso Flores Ramírez

En la caminata se analizaron aspectos como banquetas, farolas, materiales de construcción, azulejos, fachadas entre otros elementos que forman parte de la identidad saltillense

Saltillo
/
COMPARTIR

Un grupo de ciudadanas realizaó la mañana de este sábado una caminata en el Centro Histórico de Saltillo con el fin de identificar elementos identitarios y de memoria.

Mariana Wheelock, una de las organizadoras, explicó a VANGUARDIA que la caminata formó parte de investigaciones respecto a cómo se relacionan las personas con su territorio.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/genealogia-de-san-esteban-de-la-nueva-tlaxcala-MN22855797
$!El grupo busca identificar elementos que la ciudadanía considera valiosos para preservar la identidad saltillense.
El grupo busca identificar elementos que la ciudadanía considera valiosos para preservar la identidad saltillense. CORTESÍA

“Estuvimos observando, compartiendo historias y estuvimos mapeando lugares y elementos que consideramos importantes para nuestra identidad y nuestra memoria como saltillenses”, expuso.

$!La caminata permitió observar fachadas, banquetas, azulejos y otros elementos representativos de la ciudad.
La caminata permitió observar fachadas, banquetas, azulejos y otros elementos representativos de la ciudad. CORTESÍA

En el recorrido participaron cerca de siete personas que caminaron sobre el barrio de Santa Anita, el barrio del Ojo de Agua, observando elementos como banquetas, esculturas, fachadas, áreas verdes, arte urbano, azulejos, materiales de construcción, entre otros.

$!Las participantes destacaron el valor de caminar para conocer y observar la ciudad desde otra perspectiva.
Las participantes destacaron el valor de caminar para conocer y observar la ciudad desde otra perspectiva. CORTESÍA

“A mí me gustó mucho esta experiencia para poder observar la ciudad. Se observa diferente caminando, que pues siempre andamos en automóvil, entonces fue una forma de ver diferente el Centro Histórico, de conocer lugares nuevos, de entender problemáticas del Centro y también espacios bellos que también tiene”, expuso una de las participantes.

$!Durante la caminata se compartieron historias y experiencias vinculadas con distintos espacios de Saltillo.
Durante la caminata se compartieron historias y experiencias vinculadas con distintos espacios de Saltillo. CORTESÍA

Las participantes añadieron que hay varias intenciones detrás del caminar para hacer el recorrido. La primera es poner el cuerpo en el territorio, que permite que una relación distinta con el espacio, la ciudad o territorio.

$!Participantes analizaron la relación de los saltillenses con el territorio que habitan.
Participantes analizaron la relación de los saltillenses con el territorio que habitan. CORTESÍA

“Observarlo, tocarlo, olerlo, etcétera. El caminar nos permite también conversar entre nosotros, compartir, pausar y desacelerar. Y en el contexto de Saltillo que somos dependientes al carro, ya lo hace una experiencia fuera de lo cotidiano y nos saca de la comodidad”, explicaron.

Por su parte, Wheelock añadió que la investigación se da como parte de una especialidad en diseño para la innovación social que estudia en Centro, una universidad en la Ciudad de México.

Agregó que la caminata de este sábado se añadió a otras que se han realizado en el ejido Rincón Colorado del municipio de General Cepeda, donde se resguarda una de las principales riquezas paleontológicas de Coahuila.

“Lo que busco con este proyecto más que nada es explorar qué hace que valoremos y construyamos un vínculo con nuestro territorio, qué vale la pena conocer y cuidar y transmitir a las siguientes generaciones, para que esta transformación de la ciudad y la industrialización y el crecimiento no implique también perder la memoria”, expuso.

$!La actividad forma parte de una investigación sobre identidad, territorio y memoria urbana.
La actividad forma parte de una investigación sobre identidad, territorio y memoria urbana. CORTESÍA

Agregó que se busca un primer acercamiento con esta convocatoria para ver la respuesta de la ciudadanía, además de que al final del recorrido se realizaron reflexiones finales.

$!El recorrido incluyó los barrios de Santa Anita y Ojo de Agua.
El recorrido incluyó los barrios de Santa Anita y Ojo de Agua. CORTESÍA

Al haber realizado una caminata conjunta, se identificaron patrones y se analizaron los elementos que el saltillense considera como valiosos para su identidad.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.
TEMAS
Caminata
Centro Histórico De Saltillo
Localizaciones
Coahuila
Saltillo
Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
true

Falla paraliza rastros de sacrificio en Coahuila
Autoridades continuarán con las investigaciones para determinar las responsabilidades.

Detienen a dos menores por homicidio de estudiante del Conalep en Saltillo
Elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del accidente y realizaron labores de abanderamiento en la carretera.

Vuelca tráiler y derriba barreras de contención en Los Chorros, Arteaga

Investigadores indagan en el patrimonio sefardí de las ventanas del centro de Saltillo

Investigadores indagan en el patrimonio sefardí de las ventanas del centro de Saltillo
Se inspiran en Rulfo para crear arte por el aniversario del Cerdo de Babel

Se inspiran en Rulfo para crear arte por el aniversario del Cerdo de Babel
Talento. Vico Escorcia, Joshua Okamoto y Guillermo Alonso forman parte del elenco de ‘El Desaire’, película que nació en Saltillo y ha recorrido festivales internacionales.

‘El Desaire’ llevará el orgullo de Saltillo a los cines de México
El barrio despidió a Johan Jared en la colonia Rubén Jaramillo.

Despiden a Johan Jared en Saltillo; exigen justicia tras fatal agresión
El fallo de la licitación principal se dará a conocer el 19 de agosto, cuando se definirá la empresa encargada de la obra.

Se perfila Consorcio Constructor Saltillo a construir Gran Forum de Expo Coahuila; propone 677 mdp