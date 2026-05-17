Se impacta contra auto estacionado tras brincar camellón en el V. Carranza

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Saltillo
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    Se impacta contra auto estacionado tras brincar camellón en el V. Carranza
    El conductor del Toyota Corolla perdió el control del volante y brincó el camellón central en el cruce de Venustiano Carranza y Colosio. MARTÍN ROJAS
    Se impacta contra auto estacionado tras brincar camellón en el V. Carranza
    El Nissan Versa terminó con daños en el costado izquierdo luego de ser impactado mientras esperaba el cambio de luz en el semáforo. MARTÍN ROJAS

El conductor de un Toyota Corolla presuntamente manejaba bajo los influjos del alcohol cuando perdió el control y provocó el accidente durante la madrugada

El conductor de un vehículo de la marca Toyota provocó un choque en Saltillo luego de perder el control del volante mientras circulaba presuntamente bajo los influjos del alcohol.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 02:30 horas, cuando el señalado como responsable circulaba a bordo de un Toyota Corolla sobre la lateral del bulevar Venustiano Carranza, con dirección de sur a norte.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/ladron-termina-herido-tras-asaltar-a-taxista-en-saltillo-LA20750975

Justo en el cruce con el bulevar Luis Donaldo Colosio, presuntamente debido al exceso de velocidad y al consumo de alcohol, perdió el control del volante, por lo que al intentar girar hacia el oriente brincara el camellón central y terminó impactándose contra el costado izquierdo de un automóvil Nissan Versa que esperaba el cambio de luz en el semáforo.

Testigos de lo ocurrido llamaron al número de emergencias 911 para solicitar apoyo, por lo que elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido y abanderar la circulación.

El joven conductor quedó detenido por elementos municipales y el accidente fue consignado al Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se deslindarán las responsabilidades.

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