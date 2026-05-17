Se impacta contra auto estacionado tras brincar camellón en el V. Carranza

Los hechos ocurrieron alrededor de las 02:30 horas, cuando el señalado como responsable circulaba a bordo de un Toyota Corolla sobre la lateral del bulevar Venustiano Carranza, con dirección de sur a norte.

El conductor de un vehículo de la marca Toyota provocó un choque en Saltillo luego de perder el control del volante mientras circulaba presuntamente bajo los influjos del alcohol.

Justo en el cruce con el bulevar Luis Donaldo Colosio, presuntamente debido al exceso de velocidad y al consumo de alcohol, perdió el control del volante, por lo que al intentar girar hacia el oriente brincara el camellón central y terminó impactándose contra el costado izquierdo de un automóvil Nissan Versa que esperaba el cambio de luz en el semáforo.

Testigos de lo ocurrido llamaron al número de emergencias 911 para solicitar apoyo, por lo que elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido y abanderar la circulación.

El joven conductor quedó detenido por elementos municipales y el accidente fue consignado al Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se deslindarán las responsabilidades.