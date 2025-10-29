Saltillo: camioneta se incendia por falla interna; no hay heridos

Una camioneta terminó en cenizas luego de haberse incendiado la tarde de este miércoles debajo del distribuidor vial El Sarape, cuando iba circulando en el retorno de Fundadores con dirección a Arteaga.

El siniestro ocurrió alrededor de las dos de la tarde, lo que movilizó al personal de Bomberos al lugar para sofocar las llamas que salían del interior del motor, el cual comenzó a prenderse fuego.

TE PUEDE INTERESAR: Jóvenes coahuilenses se convierten en legisladores por un día en el Parlamento Estudiantil 2025

Se utilizaron extintores de algunos comercios cercanos y se logró controlar la situación; por fortuna, no hubo personas lesionadas en el accidente, solo cuantiosos daños materiales.