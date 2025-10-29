Saltillo: camioneta se incendia por falla interna; no hay heridos
El propietario dijo que un día antes le habían reparado el auto y se lo habían entregado para su uso
Una camioneta terminó en cenizas luego de haberse incendiado la tarde de este miércoles debajo del distribuidor vial El Sarape, cuando iba circulando en el retorno de Fundadores con dirección a Arteaga.
El siniestro ocurrió alrededor de las dos de la tarde, lo que movilizó al personal de Bomberos al lugar para sofocar las llamas que salían del interior del motor, el cual comenzó a prenderse fuego.
Se utilizaron extintores de algunos comercios cercanos y se logró controlar la situación; por fortuna, no hubo personas lesionadas en el accidente, solo cuantiosos daños materiales.
Personal de la Policía Municipal también acudió a abanderar el lugar, entrevistándose con el propietario, quien dijo que un día antes le habían reparado el auto y se lo habían entregado.
El conductor tuvo que llamar a una grúa y llevar la camioneta Ford Escape al taller para la reclamación de los daños que se ocasionaron, ya que en este establecimiento intervinieron al coche.