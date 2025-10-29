Saltillo: camioneta se incendia por falla interna; no hay heridos

Saltillo
/ 29 octubre 2025
    Saltillo: camioneta se incendia por falla interna; no hay heridos
    El conductor tuvo que llamar a una grúa y llevar la camioneta Ford Escape al taller para la reclamación de los daños que se ocasionaron. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

El propietario dijo que un día antes le habían reparado el auto y se lo habían entregado para su uso

Una camioneta terminó en cenizas luego de haberse incendiado la tarde de este miércoles debajo del distribuidor vial El Sarape, cuando iba circulando en el retorno de Fundadores con dirección a Arteaga.

El siniestro ocurrió alrededor de las dos de la tarde, lo que movilizó al personal de Bomberos al lugar para sofocar las llamas que salían del interior del motor, el cual comenzó a prenderse fuego.

TE PUEDE INTERESAR: Jóvenes coahuilenses se convierten en legisladores por un día en el Parlamento Estudiantil 2025

Se utilizaron extintores de algunos comercios cercanos y se logró controlar la situación; por fortuna, no hubo personas lesionadas en el accidente, solo cuantiosos daños materiales.

$!El fuego se originó en el motor del vehículo cuando circulaba por el retorno de Fundadores rumbo a Arteaga.
El fuego se originó en el motor del vehículo cuando circulaba por el retorno de Fundadores rumbo a Arteaga. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Personal de la Policía Municipal también acudió a abanderar el lugar, entrevistándose con el propietario, quien dijo que un día antes le habían reparado el auto y se lo habían entregado.

$!Por fortuna, no se reportaron personas lesionadas; solo se registraron daños materiales totales en la unidad.
Por fortuna, no se reportaron personas lesionadas; solo se registraron daños materiales totales en la unidad. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

El conductor tuvo que llamar a una grúa y llevar la camioneta Ford Escape al taller para la reclamación de los daños que se ocasionaron, ya que en este establecimiento intervinieron al coche.

Temas


Policía
Seguridad
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

Ulises Martínez

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Saltillo reafirmó su rol clave en la producción automotriz a nivel nacional, en particular para Stellantis.

Saltillo reafirma su liderazgo industrial con la nueva generación de camionetas RAM (VIDEOS)
Tras el incumplimiento de México con la cuota que debía entregar, los especialistas hablaron sobre posibles alternativas para mejorar la situación.

Estados y municipios deben ser parte en tratado de aguas internacionales
true

POLITICÓN: Tras cinco años, Viva Aerobús reactiva hoy la ruta Saltillo-CDMX
true

La forma de gobernar de Sheinbaum
true

La nueva casta morenista: Ya llegó. Ya está aquí
true

Coahuila: ¿seguirá viva la alianza PRI-PAN para que continúe el trueque, el ‘dame y te doy’?
Un carbón de alta gama política

Un carbón de alta gama política
true

“No eres igual que antes, has cambiado.” Claro que he cambiado, de eso se trata la vida