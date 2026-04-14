Saltillo: carambola de siete vehículos en Nazario Ortiz Garza genera caos vial

Un accidente vehicular se registró la mañana de este martes al descender el puente de Rufino Tamayo, sobre el bulevar Nazario Ortiz Garza, donde se vieron involucrados siete vehículos, en Saltillo.

Conforme a las autoridades que tomaron conocimiento del accidente, este ocurrió debido a la fila que se forma en ese punto para incorporarse al bulevar Venustiano Carranza, lo que provocó que las unidades redujeran la velocidad de forma repentina.