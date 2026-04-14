Saltillo: carambola de siete vehículos en Nazario Ortiz Garza genera caos vial

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Saltillo
/ 14 abril 2026
    Saltillo: carambola de siete vehículos en Nazario Ortiz Garza genera caos vial
    El percance se originó en una zona de alta carga vehicular, donde conductores disminuyen la velocidad para incorporarse al bulevar Venustiano Carranza, situación que derivó en un efecto dominó entre varios automóviles. ULISES MARTÍNEZ

El accidente dejó daños materiales de consideración principalmente en carrocería y estructuras frontales y laterales, derivado de los múltiples impactos en cadena

Un accidente vehicular se registró la mañana de este martes al descender el puente de Rufino Tamayo, sobre el bulevar Nazario Ortiz Garza, donde se vieron involucrados siete vehículos, en Saltillo.

Conforme a las autoridades que tomaron conocimiento del accidente, este ocurrió debido a la fila que se forma en ese punto para incorporarse al bulevar Venustiano Carranza, lo que provocó que las unidades redujeran la velocidad de forma repentina.

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$!Conductores involucrados permanecieron bajo el puente a la espera de sus aseguradoras, mientras la circulación fue parcialmente restablecida tras el retiro de los vehículos del área principal del accidente.
Conductores involucrados permanecieron bajo el puente a la espera de sus aseguradoras, mientras la circulación fue parcialmente restablecida tras el retiro de los vehículos del área principal del accidente. ULISES MARTÍNEZ

En el sitio, un tráiler impactó de manera lateral a una camioneta Escape, la cual, tras el golpe, se proyectó contra una camioneta Ford que circulaba adelante sobre el carril derecho.

$!A pesar de lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales en las unidades involucradas, las cuales fueron retiradas del flujo principal para evitar mayores afectaciones viales.
A pesar de lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales en las unidades involucradas, las cuales fueron retiradas del flujo principal para evitar mayores afectaciones viales. ULISES MARTÍNEZ

A su vez, la camioneta Ford chocó contra dos vehículos más, generando una serie de impactos entre las unidades que se encontraban en la fila.

$!En el lugar, un tráiler impactó de manera lateral a una camioneta, lo que desencadenó múltiples colisiones entre vehículos que circulaban en fila sobre el carril derecho del bulevar.
En el lugar, un tráiler impactó de manera lateral a una camioneta, lo que desencadenó múltiples colisiones entre vehículos que circulaban en fila sobre el carril derecho del bulevar. ULISES MARTÍNEZ

Además, la camioneta Escape también fue alcanzada por un automóvil Seat, lo que incrementó el número de vehículos involucrados en el accidente.

No se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales. Los conductores movieron sus vehículos debajo del puente para no obstruir la vialidad, donde permanecieron a la espera de sus aseguradoras para la atención y pago de los daños.

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