Saltillo: carambola de siete vehículos en Nazario Ortiz Garza genera caos vial
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El accidente dejó daños materiales de consideración principalmente en carrocería y estructuras frontales y laterales, derivado de los múltiples impactos en cadena
Un accidente vehicular se registró la mañana de este martes al descender el puente de Rufino Tamayo, sobre el bulevar Nazario Ortiz Garza, donde se vieron involucrados siete vehículos, en Saltillo.
Conforme a las autoridades que tomaron conocimiento del accidente, este ocurrió debido a la fila que se forma en ese punto para incorporarse al bulevar Venustiano Carranza, lo que provocó que las unidades redujeran la velocidad de forma repentina.
En el sitio, un tráiler impactó de manera lateral a una camioneta Escape, la cual, tras el golpe, se proyectó contra una camioneta Ford que circulaba adelante sobre el carril derecho.
A su vez, la camioneta Ford chocó contra dos vehículos más, generando una serie de impactos entre las unidades que se encontraban en la fila.
Además, la camioneta Escape también fue alcanzada por un automóvil Seat, lo que incrementó el número de vehículos involucrados en el accidente.
No se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales. Los conductores movieron sus vehículos debajo del puente para no obstruir la vialidad, donde permanecieron a la espera de sus aseguradoras para la atención y pago de los daños.