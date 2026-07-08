Saltillo celebrará el Tercer Festival del Nogal, símbolo de organización vecinal y defensa ambiental

Saltillo volverá a reunirse en torno a uno de los movimientos ciudadanos más representativos de los últimos años. El próximo 28 de julio se realizará el Tercer Festival del Nogal, una jornada con la que vecinos de la colonia Jardín conmemorarán el tercer aniversario del rescate del emblemático árbol ubicado sobre la calle Sauce. El festival, organizado por la Asociación de Vecinas y Vecinos en Defensa del Nogal, comenzará a las 19:00 horas en el mismo sitio donde el árbol se convirtió en símbolo de organización ciudadana y defensa del patrimonio natural.

La celebración incluirá antojitos, música en vivo con rock y trova, exposiciones artísticas y culturales, entrega de reconocimientos y actividades de convivencia vecinal, todas con acceso libre para el público.

Los organizadores señalaron que el encuentro busca fortalecer los lazos entre vecinos, colectivos e instituciones, además de recordar que la defensa del nogal dio origen a una red ciudadana que continúa promoviendo el cuidado del medio ambiente y la participación comunitaria. El movimiento surgió en 2023, cuando habitantes de las colonias Jardín, Los Ángeles y sectores cercanos se organizaron para impedir que el árbol fuera afectado por un proyecto de supuesto desarrollo urbano. Tras meses de movilización, lograron que el nogal permaneciera en pie y que se adecuara el proyecto para protegerlo.

Desde entonces, el festival se ha consolidado como un espacio para celebrar ese logro ciudadano y promover la defensa del hábitat, la participación vecinal y el cuidado de los espacios naturales en Saltillo. La invitación está abierta a toda la ciudadanía para asistir el martes 28 de julio a las 19:00 horas, en el nogal ubicado sobre la calle Sauce, en la colonia Jardín.

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