Saltillo celebrará el Tercer Festival del Nogal, símbolo de organización vecinal y defensa ambiental

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    Saltillo celebrará el Tercer Festival del Nogal, símbolo de organización vecinal y defensa ambiental
    El árbol, ubicado en la colonia Jardín, permanece como uno de los principales referentes de la defensa del patrimonio natural impulsada por vecinos. REDES SOCIALES

El encuentro conmemorará tres años del rescate del emblemático árbol de la calle Sauce con actividades culturales, espirituales, música, reconocimientos, antojitos y convivencia familiar

Saltillo volverá a reunirse en torno a uno de los movimientos ciudadanos más representativos de los últimos años. El próximo 28 de julio se realizará el Tercer Festival del Nogal, una jornada con la que vecinos de la colonia Jardín conmemorarán el tercer aniversario del rescate del emblemático árbol ubicado sobre la calle Sauce.

El festival, organizado por la Asociación de Vecinas y Vecinos en Defensa del Nogal, comenzará a las 19:00 horas en el mismo sitio donde el árbol se convirtió en símbolo de organización ciudadana y defensa del patrimonio natural.

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La celebración incluirá antojitos, música en vivo con rock y trova, exposiciones artísticas y culturales, entrega de reconocimientos y actividades de convivencia vecinal, todas con acceso libre para el público.

$!En ediciones anteriores, familias de distintas colonias participaron en las actividades comunitarias organizadas alrededor del nogal.
En ediciones anteriores, familias de distintas colonias participaron en las actividades comunitarias organizadas alrededor del nogal. FRANCISCO MUÑÍZ

Los organizadores señalaron que el encuentro busca fortalecer los lazos entre vecinos, colectivos e instituciones, además de recordar que la defensa del nogal dio origen a una red ciudadana que continúa promoviendo el cuidado del medio ambiente y la participación comunitaria.

El movimiento surgió en 2023, cuando habitantes de las colonias Jardín, Los Ángeles y sectores cercanos se organizaron para impedir que el árbol fuera afectado por un proyecto de supuesto desarrollo urbano. Tras meses de movilización, lograron que el nogal permaneciera en pie y que se adecuara el proyecto para protegerlo.

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Las ceremonias simbólicas en honor al nogal se han convertido en una de las actividades representativas del festival. OMAR SAUCEDO

Desde entonces, el festival se ha consolidado como un espacio para celebrar ese logro ciudadano y promover la defensa del hábitat, la participación vecinal y el cuidado de los espacios naturales en Saltillo.

La invitación está abierta a toda la ciudadanía para asistir el martes 28 de julio a las 19:00 horas, en el nogal ubicado sobre la calle Sauce, en la colonia Jardín.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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