Saltillo cerrará el año con inversión histórica de 100 mdp al campo

Al entregar apoyos de los programas Mejoramiento de Viviendas Rurales y Desazolves de Bordos de Abrevadero, el alcalde Javier Díaz González anunció que el primer año de su administración cerrará con una inversión histórica de 100 millones de pesos destinada al campo, resultado del trabajo coordinado con el Gobierno del Estado y los productores.

Durante el evento realizado en el ejido Presa de San Pedro, Díaz González reconoció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, especialmente en acciones que fortalecen a las comunidades ejidales.

“Nuestra administración municipal es y seguirá muy cercana a la gente del campo. Todos los programas sociales y productivos que echamos a andar con el apoyo del gobernador están encaminados a mejorar su calidad de vida”, afirmó el alcalde.

Vivienda rural y seguridad para las familias

En cuanto al programa Mejoramiento de Viviendas Rurales, el alcalde informó que se construyeron 190 techos en 25 ejidos de Saltillo, con una inversión de casi 17 millones de pesos. Estas acciones, dijo, tienen alto impacto social al mejorar la seguridad, evitar filtraciones y brindar mayor confort térmico en los hogares.

Entre las comunidades beneficiadas se encuentran Puebla, El Mesón, Llanos de la Unión de Abajo, San José de la Joya, Las Colonias, Buñuelos, Astilleros, Santa Victoria y La Esperanza.