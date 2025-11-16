Saltillo cerrará el año con inversión histórica de 100 mdp al campo

Saltillo
/ 16 noviembre 2025
    Saltillo cerrará el año con inversión histórica de 100 mdp al campo
    A través del programa de Mejoramiento de Viviendas Rurales construyó 190 techos en 25 ejidos, informó Javier Díaz. FOTO: CORTESÍA

El Alcalde entregó apoyos durante un evento en el ejido Presa de San Pedro

Al entregar apoyos de los programas Mejoramiento de Viviendas Rurales y Desazolves de Bordos de Abrevadero, el alcalde Javier Díaz González anunció que el primer año de su administración cerrará con una inversión histórica de 100 millones de pesos destinada al campo, resultado del trabajo coordinado con el Gobierno del Estado y los productores.

Durante el evento realizado en el ejido Presa de San Pedro, Díaz González reconoció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, especialmente en acciones que fortalecen a las comunidades ejidales.

TE PUEDE INTERESAR: INAFED distingue al Gobierno de Saltillo por buenas prácticas municipales

“Nuestra administración municipal es y seguirá muy cercana a la gente del campo. Todos los programas sociales y productivos que echamos a andar con el apoyo del gobernador están encaminados a mejorar su calidad de vida”, afirmó el alcalde.

Vivienda rural y seguridad para las familias

En cuanto al programa Mejoramiento de Viviendas Rurales, el alcalde informó que se construyeron 190 techos en 25 ejidos de Saltillo, con una inversión de casi 17 millones de pesos. Estas acciones, dijo, tienen alto impacto social al mejorar la seguridad, evitar filtraciones y brindar mayor confort térmico en los hogares.

Entre las comunidades beneficiadas se encuentran Puebla, El Mesón, Llanos de la Unión de Abajo, San José de la Joya, Las Colonias, Buñuelos, Astilleros, Santa Victoria y La Esperanza.

$!Estas obras mejoran la seguridad, el confort térmico y la calidad de vida de las familias rurales, señaló el edil.
Estas obras mejoran la seguridad, el confort térmico y la calidad de vida de las familias rurales, señaló el edil. FOTO: CORTESÍA

19 bordos recuperados para garantizar agua al campo

Respecto al programa de Desazolves de Bordos de Abrevadero, se concretaron 19 trabajos en igual número de comunidades, con una inversión total de 6.5 millones de pesos. Estas obras permitirán asegurar el almacenamiento de agua para actividades agropecuarias.

Las labores se realizaron en San José del Alamito, San Felipe, San Juan del Retiro, El Colorado, San Francisco del Ejido, Encarnación de Guzmán, Santa Victoria, Buñuelos, La Esperanza y Potrero San Pedro, entre otros.

Apoyos productivos y fortalecimiento al sector agropecuario

El director de Desarrollo Rural, Diego Fuentes Aguirre, detalló que este año se apoyó a más de 2 mil 500 productores, quienes recibieron recursos para la preparación y siembra de 7 mil 500 hectáreas, además de 40 toneladas de semilla de sorgo forrajero, 40 de avena y 5 mil 300 litros de fertilizante.

También se entregaron 40 sementales bovinos, 10 caprinos y 9 ovinos; 35 toneladas de suplemento alimenticio y 70 toneladas de alimento concentrado, así como obras de infraestructura, acciones para fortalecer el abasto de agua y apoyos alimentarios del DIF Saltillo a 3 mil 500 familias.

TE PUEDE INTERESAR: Alcalde de Saltillo reconoce a servidores públicos ejemplares

El director de Infraestructura y Obra Pública, Antonio Nerio Maltos, aseguró que los proyectos realizados en el medio rural han mejorado de manera significativa la calidad de vida en estas localidades.

Comunidad agradece resultados

En representación de las y los beneficiarios, Olga Gutiérrez Vega, del ejido Presa de San Pedro, agradeció los apoyos recibidos:“Muchas gracias por estos apoyos. En este ejido los recibimos con los brazos abiertos”, expresó.

Al evento acudieron también Isaías Montemayor Ortiz, subsecretario de Ganadería; la regidora Blanca Estela Herrera Paisano; el coordinador rural de Mejora Coahuila, Refugio Rodríguez Bernal; el comisariado ejidal Pedro López Compeán, junto con titulares de dependencias municipales y habitantes de diversas comunidades rurales.

Temas


apoyos sociales
Campo
programas sociales

Localizaciones


Saltillo

true

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Dos mujeres salen de un colegio electoral instalado en Madrid, este domingo. Chile celebra elecciones parlamentarias y presidenciales para elegir al sucesor del izquierdista Gabriel Boric, con la izquierdista Jeannette Jara como favorita y con la derecha y la ultraderecha en una dura pugna por el segundo lugar. EFE/Borja Sánchez-Trillo

Elecciones en Chile: quiénes son los candidatos y qué dicen las encuestas
Con pancartas y consignas, los asistentes exigieron justicia y cuestionaron al Gobierno Federal durante la marcha que recordó el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Marcha convocada por la Generación Z en Torreón reúne mayoritariamente a adultos
Los vehículos eléctricos han ido ganando terreno de a poco en el mercado automotriz nacional.

Avanza venta de autos eléctricos en México; Coahuila aporta el 2.3%
El gobernador Manolo Jiménez acudió al partido con su familia, destacando las fortalezas de la entidad para albergar eventos de talla mundial.

Coahuila: Deja juego de la Selección Mexicana derrama económica de 150 mdp
El Seguro Social en Coahuila afronta más quejas por parte de los derechohabientes.

Se redoblan las quejas contra el IMSS por violentar derechos humanos de coahuilenses
¡Y soy rebelde!

¡Y soy rebelde!
El señor de los hilos

El señor de los hilos
Niños ejecutan a niños, y los reclutadores, libres

Niños ejecutan a niños, y los reclutadores, libres