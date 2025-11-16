Saltillo cerrará el año con inversión histórica de 100 mdp al campo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El Alcalde entregó apoyos durante un evento en el ejido Presa de San Pedro
Al entregar apoyos de los programas Mejoramiento de Viviendas Rurales y Desazolves de Bordos de Abrevadero, el alcalde Javier Díaz González anunció que el primer año de su administración cerrará con una inversión histórica de 100 millones de pesos destinada al campo, resultado del trabajo coordinado con el Gobierno del Estado y los productores.
Durante el evento realizado en el ejido Presa de San Pedro, Díaz González reconoció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, especialmente en acciones que fortalecen a las comunidades ejidales.
TE PUEDE INTERESAR: INAFED distingue al Gobierno de Saltillo por buenas prácticas municipales
“Nuestra administración municipal es y seguirá muy cercana a la gente del campo. Todos los programas sociales y productivos que echamos a andar con el apoyo del gobernador están encaminados a mejorar su calidad de vida”, afirmó el alcalde.
Vivienda rural y seguridad para las familias
En cuanto al programa Mejoramiento de Viviendas Rurales, el alcalde informó que se construyeron 190 techos en 25 ejidos de Saltillo, con una inversión de casi 17 millones de pesos. Estas acciones, dijo, tienen alto impacto social al mejorar la seguridad, evitar filtraciones y brindar mayor confort térmico en los hogares.
Entre las comunidades beneficiadas se encuentran Puebla, El Mesón, Llanos de la Unión de Abajo, San José de la Joya, Las Colonias, Buñuelos, Astilleros, Santa Victoria y La Esperanza.
19 bordos recuperados para garantizar agua al campo
Respecto al programa de Desazolves de Bordos de Abrevadero, se concretaron 19 trabajos en igual número de comunidades, con una inversión total de 6.5 millones de pesos. Estas obras permitirán asegurar el almacenamiento de agua para actividades agropecuarias.
Las labores se realizaron en San José del Alamito, San Felipe, San Juan del Retiro, El Colorado, San Francisco del Ejido, Encarnación de Guzmán, Santa Victoria, Buñuelos, La Esperanza y Potrero San Pedro, entre otros.
Apoyos productivos y fortalecimiento al sector agropecuario
El director de Desarrollo Rural, Diego Fuentes Aguirre, detalló que este año se apoyó a más de 2 mil 500 productores, quienes recibieron recursos para la preparación y siembra de 7 mil 500 hectáreas, además de 40 toneladas de semilla de sorgo forrajero, 40 de avena y 5 mil 300 litros de fertilizante.
También se entregaron 40 sementales bovinos, 10 caprinos y 9 ovinos; 35 toneladas de suplemento alimenticio y 70 toneladas de alimento concentrado, así como obras de infraestructura, acciones para fortalecer el abasto de agua y apoyos alimentarios del DIF Saltillo a 3 mil 500 familias.
TE PUEDE INTERESAR: Alcalde de Saltillo reconoce a servidores públicos ejemplares
El director de Infraestructura y Obra Pública, Antonio Nerio Maltos, aseguró que los proyectos realizados en el medio rural han mejorado de manera significativa la calidad de vida en estas localidades.
Comunidad agradece resultados
En representación de las y los beneficiarios, Olga Gutiérrez Vega, del ejido Presa de San Pedro, agradeció los apoyos recibidos:“Muchas gracias por estos apoyos. En este ejido los recibimos con los brazos abiertos”, expresó.
Al evento acudieron también Isaías Montemayor Ortiz, subsecretario de Ganadería; la regidora Blanca Estela Herrera Paisano; el coordinador rural de Mejora Coahuila, Refugio Rodríguez Bernal; el comisariado ejidal Pedro López Compeán, junto con titulares de dependencias municipales y habitantes de diversas comunidades rurales.