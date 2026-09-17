Saltillo cerrará el año reforzando pavimentación, seguridad y servicios públicos

El Gobierno Municipal de Saltillo reforzará durante los últimos meses del año los trabajos de pavimentación y bacheo en los principales bulevares y colonias de la ciudad, informó el alcalde Javier Díaz González, quien señaló que estas acciones se realizarán con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas. Durante una reunión de gabinete con directoras y directores municipales, Díaz González también instruyó reforzar las estrategias de seguridad al interior de las colonias y mantener la atención en los servicios públicos.

El alcalde indicó que las acciones tienen como objetivo atender las necesidades de la población y mejorar las condiciones de las distintas zonas de la ciudad. Durante la reunión, también solicitó a las áreas municipales dar seguimiento a los temas de transparencia y al uso eficiente de los recursos públicos.

Respecto al transporte, Díaz González señaló que se mantendrá la operación del programa Aquí Vamos Gratis durante el cierre del año, con el propósito de continuar con el servicio que permite a los usuarios reducir sus gastos de movilidad.

Asimismo, instruyó continuar con las labores de las brigadas de Aquí Andamos, que realizan trabajos de limpieza y embellecimiento en diferentes sectores de Saltillo. El alcalde señaló que estas acciones forman parte de los trabajos previstos por la administración municipal para los últimos meses del año, con atención en infraestructura urbana, seguridad, servicios públicos, movilidad y uso eficiente de los recursos.