Saltillo cerrará el año reforzando pavimentación, seguridad y servicios públicos

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    Saltillo cerrará el año reforzando pavimentación, seguridad y servicios públicos
    Javier Díaz pidió dar seguimiento a la transparencia y al uso eficiente de los recursos públicos. CORTESÍA

Las acciones se concentrarán en principales bulevares y colonias de la ciudad

El Gobierno Municipal de Saltillo reforzará durante los últimos meses del año los trabajos de pavimentación y bacheo en los principales bulevares y colonias de la ciudad, informó el alcalde Javier Díaz González, quien señaló que estas acciones se realizarán con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Durante una reunión de gabinete con directoras y directores municipales, Díaz González también instruyó reforzar las estrategias de seguridad al interior de las colonias y mantener la atención en los servicios públicos.

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El alcalde indicó que las acciones tienen como objetivo atender las necesidades de la población y mejorar las condiciones de las distintas zonas de la ciudad.

Durante la reunión, también solicitó a las áreas municipales dar seguimiento a los temas de transparencia y al uso eficiente de los recursos públicos.

$!El Alcalde se reunió con su gabinete para dar instrucciones sobre diversas acciones para el bienestar de la ciudad.
El Alcalde se reunió con su gabinete para dar instrucciones sobre diversas acciones para el bienestar de la ciudad. CORTESÍA

Respecto al transporte, Díaz González señaló que se mantendrá la operación del programa Aquí Vamos Gratis durante el cierre del año, con el propósito de continuar con el servicio que permite a los usuarios reducir sus gastos de movilidad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/acuerdan-cfe-y-municipio-de-saltillo-acciones-para-garantizar-servicio-de-agua-JG23521549

Asimismo, instruyó continuar con las labores de las brigadas de Aquí Andamos, que realizan trabajos de limpieza y embellecimiento en diferentes sectores de Saltillo.

El alcalde señaló que estas acciones forman parte de los trabajos previstos por la administración municipal para los últimos meses del año, con atención en infraestructura urbana, seguridad, servicios públicos, movilidad y uso eficiente de los recursos.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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