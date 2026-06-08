Saltillo: choca tráiler contra dos autos al intentar incorporarse en périferico LEA

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    Saltillo: choca tráiler contra dos autos al intentar incorporarse en périferico LEA
    Los vehículos involucrados quedaron atravesados y en dirección contraria sobre el carril lateral del periférico, situación que obligó a las autoridades a implementar labores de abanderamiento para evitar nuevos incidentes. ULISES MARTÍNEZ

Los vehículos quedaron girados en sentido contrario sobre la lateral del periférico, generando congestionamiento mientras autoridades realizaban labores de control vial

Un accidente vial se registró la mañana de este lunes sobre la lateral del periférico Luis Echeverría Álvarez, antes de llegar al puente de Manuel Pérez Treviño, donde participaron un tractocamión y dos vehículos particulares, en Saltillo.

Conforme a la declaración de los participantes en el lugar, el operador del tractocamión reconoció haber realizado una maniobra incorrecta mientras circulaba por la vialidad, lo que provocó que impactara al Nissan Máxima y posteriormente al Ford Fiesta que se encontraban a su paso.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/reportan-a-sospechosos-intentando-abrir-vehiculos-en-el-centro-de-saltillo-refuerzan-vigilancia-IC21230181
$!Tras una maniobra incorrecta realizada por el operador de un tractocamión, dos automóviles resultaron impactados sobre una de las vialidades con mayor flujo vehicular de Saltillo, aunque no se reportaron personas lesionadas.
Tras una maniobra incorrecta realizada por el operador de un tractocamión, dos automóviles resultaron impactados sobre una de las vialidades con mayor flujo vehicular de Saltillo, aunque no se reportaron personas lesionadas. ULISES MARTÍNEZ

Tras el choque, los vehículos involucrados quedaron detenidos y girados en dirección contraria a la que circulaban sobre el carril lateral, generando afectaciones momentáneas a la circulación mientras se llevaban a cabo las labores de abanderamiento por parte del personal de la Policía Municipal de Tránsito.

$!A pesar de los daños materiales ocasionados por el choque múltiple, los ocupantes de las unidades resultaron ilesos y permanecieron en el lugar mientras se realizaban los trámites con las compañías aseguradoras.
A pesar de los daños materiales ocasionados por el choque múltiple, los ocupantes de las unidades resultaron ilesos y permanecieron en el lugar mientras se realizaban los trámites con las compañías aseguradoras. ULISES MARTÍNEZ

Fue esta autoridad la que realizó las labores para coordinar el flujo vehicular y llevar a cabo las investigaciones necesarias para determinar las circunstancias en que ocurrió el accidente y deslindar responsabilidades.

A pesar de los daños materiales registrados en las unidades participantes, no hubo personas lesionadas, por lo que no fue necesario solicitar el apoyo de cuerpos de emergencia para el traslado de afectados a algún hospital. Los participantes dieron aviso a sus respectivas aseguradoras.

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