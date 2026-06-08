Saltillo: choca tráiler contra dos autos al intentar incorporarse en périferico LEA

Un accidente vial se registró la mañana de este lunes sobre la lateral del periférico Luis Echeverría Álvarez, antes de llegar al puente de Manuel Pérez Treviño, donde participaron un tractocamión y dos vehículos particulares, en Saltillo.

Conforme a la declaración de los participantes en el lugar, el operador del tractocamión reconoció haber realizado una maniobra incorrecta mientras circulaba por la vialidad, lo que provocó que impactara al Nissan Máxima y posteriormente al Ford Fiesta que se encontraban a su paso.