Saltillo: choca tráiler contra dos autos al intentar incorporarse en périferico LEA
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Los vehículos quedaron girados en sentido contrario sobre la lateral del periférico, generando congestionamiento mientras autoridades realizaban labores de control vial
Un accidente vial se registró la mañana de este lunes sobre la lateral del periférico Luis Echeverría Álvarez, antes de llegar al puente de Manuel Pérez Treviño, donde participaron un tractocamión y dos vehículos particulares, en Saltillo.
Conforme a la declaración de los participantes en el lugar, el operador del tractocamión reconoció haber realizado una maniobra incorrecta mientras circulaba por la vialidad, lo que provocó que impactara al Nissan Máxima y posteriormente al Ford Fiesta que se encontraban a su paso.
Tras el choque, los vehículos involucrados quedaron detenidos y girados en dirección contraria a la que circulaban sobre el carril lateral, generando afectaciones momentáneas a la circulación mientras se llevaban a cabo las labores de abanderamiento por parte del personal de la Policía Municipal de Tránsito.
Fue esta autoridad la que realizó las labores para coordinar el flujo vehicular y llevar a cabo las investigaciones necesarias para determinar las circunstancias en que ocurrió el accidente y deslindar responsabilidades.
A pesar de los daños materiales registrados en las unidades participantes, no hubo personas lesionadas, por lo que no fue necesario solicitar el apoyo de cuerpos de emergencia para el traslado de afectados a algún hospital. Los participantes dieron aviso a sus respectivas aseguradoras.