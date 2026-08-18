Saltillo: cierra este viernes la convocatoria para la Presea Manuel Acuña 2026

El Gobierno Municipal de Saltillo informó que este viernes 21 de agosto concluirá la convocatoria para la Presea Manuel Acuña 2026, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a proponer a personas destacadas por su trayectoria en la creación y promoción del arte y la cultura en el municipio. El reconocimiento está dirigido a personas creadoras y promotoras del arte y la cultura que hayan desarrollado su trabajo en Saltillo, ya sea de manera individual o mediante agrupaciones. Las candidaturas podrán inscribirse en la categoría En Vida.

Las propuestas deberán entregarse en las oficinas de la Secretaría del Ayuntamiento, ubicadas en la Presidencia Municipal de Saltillo, de lunes a viernes, en un horario de 08:00 a 15:00 horas. También podrán realizarse a través del portal oficial del Ayuntamiento, disponible las 24 horas. Para participar en la convocatoria es necesario contar con nacionalidad mexicana, haber nacido en Saltillo o acreditar una residencia mínima de cinco años ininterrumpidos en el municipio a la fecha de expedición de la convocatoria. Además, las personas propuestas no deberán haber recibido anteriormente la Presea Manuel Acuña y deberán contar con una trayectoria destacada o haber realizado actividades relevantes relacionadas con la creación y promoción del arte y la cultura en Saltillo. Entre los requisitos también se establece que las candidaturas no deberán encontrarse inscritas en el Registro Estatal de Personas Sancionadas por Violencia contra las Mujeres ni en el Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza.

El Gobierno Municipal señaló que la documentación requerida y los detalles de la convocatoria pueden consultarse en el portal oficial del Ayuntamiento. La Presea Manuel Acuña 2026 será entregada durante el mes de noviembre, en una ceremonia organizada por el Instituto Municipal de Cultura, donde se reconocerá la trayectoria y aportación de quienes hayan contribuido al desarrollo artístico y cultural de Saltillo.

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