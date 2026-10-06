Saltillo: cierre temporal en retorno de Fundadores y Centenario de Torreón

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    Saltillo: cierre temporal en retorno de Fundadores y Centenario de Torreón
    El retorno ubicado antes del Centro de Gobierno permanecerá cerrado temporalmente. Los trabajos forman parte de la construcción del Sistema Pluvial Puerta de Oriente. CORTESÍA

El cierre se aplicará en el retorno ubicado antes del Centro de Gobierno, en el cruce de Fundadores y Centenario de Torreón

Los trabajos de construcción del Sistema Pluvial Puerta de Oriente provocarán una modificación temporal en la circulación del bulevar Fundadores, donde uno de los retornos permanecerá cerrado durante al menos una semana, en Saltillo, Coahuila.

La restricción comenzará a las 08:00 horas del miércoles 7 de octubre y, de acuerdo con la programación municipal, se mantendrá por lo menos hasta el miércoles 14.

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El punto afectado se localiza en el cruce de los bulevares Fundadores y Centenario de Torreón, específicamente en el retorno ubicado antes del Centro de Gobierno.

Con esta medida quedará temporalmente suspendido el paso para los automovilistas que circulen por la lateral de Fundadores con dirección al poniente y pretendan utilizar ese retorno para incorporarse nuevamente hacia el oriente.

El cierre forma parte de las maniobras necesarias para avanzar en la construcción del Sistema Pluvial Puerta de Oriente, proyecto con el que se busca mejorar el manejo de escurrimientos en ese sector de Saltillo y reducir afectaciones durante lluvias intensas.

La intervención requiere mantener libre el área de trabajo para el ingreso de maquinaria, personal y materiales, por lo que las autoridades determinaron restringir temporalmente el movimiento vehicular en ese punto.

Además de facilitar el desarrollo de la obra, la medida busca disminuir riesgos para peatones, automovilistas y trabajadores que permanecerán en la zona durante las labores.

El Gobierno Municipal pidió a quienes utilizan habitualmente este retorno considerar con anticipación otras alternativas de circulación y aumentar sus tiempos de traslado mientras permanezca vigente el cierre.

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También se exhortó a respetar los señalamientos preventivos y las indicaciones que se establezcan alrededor del área intervenida.

La reapertura dependerá del avance de los trabajos, aunque inicialmente se contempla restablecer la circulación después del 14 de octubre.

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Antonio Santos

Antonio Santos

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