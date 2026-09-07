Saltillo: clausuran demolición en Centro Histórico de casa Monumento Histórico

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    Saltillo: clausuran demolición en Centro Histórico de casa Monumento Histórico
    La demolición comenzó durante la madrugada del sábado, sin contar con los permisos correspondientes. CORTESÍA

Los propietarios afirmaron estar en disposición de realizar la reparación del daño con los materiales correspondientes, de acuerdo a la Dirección de Distrito Centro

El Gobierno Municipal de Saltillo clausuró la demolición de una casa en el Centro Histórico que está integrada en el Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

De acuerdo con Roberto Rojas Oyervides, director de Distrito Centro, la casa marcada con el 193 de la calle Escobedo, entre Bravo e Hidalgo comenzó a demolerse desde la madrugada del pasado sábado.

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Este hecho fue reportado por habitantes del primer cuadro de la ciudad, por lo que ese día Rojas Oyervides acudió al sitio a realizar la clausura de manera verbal y fue hasta la mañana de este lunes cuando la oficina colocó formalmente los sellos de clausura.

“No contaban con el permiso y así no son las maneras de operar. Están demoliendo en una fachada y aunque sea algo interior se necesita el visto bueno del Centro Histórico. Reaccionamos rápido, porque si no podíamos haber llegado el lunes y ya la casa hubiera estado con daños más grandes, pero pues nunca falta alguien que piensa hacerle al vivo y cree que el fin de semana pudiera hacer cosas”, expuso a VANGUARDIA.

$!Autoridades colocaron el sello de clausura.
Autoridades colocaron el sello de clausura. CORTESÍA

Agregó que si bien no se tiene un monto definido, las personas que causaron el daño serán acreedoras a una multa económica y tendrán que reparar la afectación hecha al inmueble.

Añadió que la reparación tendrá que hacerse con el mismo material, es decir con adobe y empaste de la fachada, además de volver a colocar la herrería de la ventana.

“Tiene que ser multa económica y reparar el daño, cuando es el daño reversible, como este caso. Ha habido casos como en General Cepeda y Pérez Treviño en administraciones anteriores demolieron un inmueble protegido y el terreno ahí siguió.

$!El inmueble se encuentra en la calle de Escobedo.
El inmueble se encuentra en la calle de Escobedo. CORTESÍA

“Tiene que haber ahí un tema de mano dura, porque si no luego las personas muy fácilmente van a querer demoler. No estamos en contra del desarrollo, pero tenemos que proteger nuestra historia y nuestro patrimonio y para eso hay reglas, permisos y reglamentos que seguir”, puntualizó.

La vivienda tiene clave I-0010800515 en el Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles al ser un inmueble construido en el siglo XIX.

$!Saltillo: clausuran demolición en Centro Histórico de casa Monumento Histórico
https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-demuelen-casa-catalogada-como-monumento-historico-en-calle-juarez-JJ18995862

El registro también indica que tiene piso de Loseta de pasta de cemento con techumbre plana de viga de madera y corresponde a una vivienda particular.

DUEÑOS DISPUESTOS A REPARACIÓN

Rojas Oyervides también aseguró que los propietarios se pusieron en contacto con su oficina este lunes, afirmando que desconocían el reglamento del Centro Histórico y mostrándose en disposición de la reparación correspondiente.

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Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

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