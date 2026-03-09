Saltillo: Colaboran IMPLAN y CIMA para identificar con IA las rutas ciclistas más utilizadas

El Centro de Investigación en Matemáticas Aplicadas (CIMA) de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y el Instituto Municipal de Planeación de Saltillo (IMPLAN) colaboran para identificar las rutas ciclistas más utilizadas.

El doctor Jesús Adolfo Mejía, integrante del CIMA, informó que consiste en la creación de una plataforma digital que servirá como herramienta para identificar datos sociodemográficos de las personas que utilizan la bicicleta en la capital de Coahuila.

El investigador explicó que actualmente la ciudad cuenta con infraestructura como ciclovías en diversos sectores; sin embargo, no existen registros actualizados que den respaldo técnico a las decisiones que se deban tomar en el futuro sobre este rubro.

“La idea con esta plataforma es ofrecer al IMPLAN una herramienta que le permita a ellos identificar datos sociodemográficos de la comunidad ciclista”, comentó el académico.

Señaló que comúnmente al salir a la calle no se percibe de forma masiva a los usuarios de este medio de transporte, por lo que el proyecto busca responder si la ciudadanía usa la bicicleta como transporte o si existen motivos específicos para no hacerlo.

“Ya ha habido estudios previos que tratan de responder estas preguntas, sin embargo lo hacen a través de metodologías tradicionales, usando encuestas a pie de calle y en lugares públicos y donde ven ciclistas los entrevistan”, detalló el especialista.

A diferencia de los métodos anteriores, la nueva propuesta técnica consiste en una plataforma que capture datos tanto de ciclistas en la vía pública como de aquellos que deseen participar de manera voluntaria en una convocatoria para registrar su información.

Con este sistema se pretende conocer la ubicación de los usuarios, sus formas de movimiento y las zonas de mayor afluencia ciclista, priorizando a quienes utilizan la bicicleta como un medio de transporte diario por encima del uso recreativo.

“Con toda esta información vamos a realizar análisis de origen, destino, análisis basados en inteligencia artificial para ofrecerle al IMPLAN sugerencias y que con base en estos datos puedan ellos tomar las mejores decisiones”, afirmó Mejía.

Respecto al procesamiento de la información, el doctor Mejía expuso que los datos se capturarán mediante formularios y se centralizarán en un sistema que mantendrá el registro sociodemográfico y las rutas recolectadas de los propios usuarios.

“Los usuarios van a poder recolectar sus rutas, es decir, ellos nos van a decir yo salgo de esta región, de esta colonia de aquí de Saltillo y entonces nos movemos por estas zonas y ese es nuestro destino”, señaló.

Toda esta información será procesada en servidores en la nube para identificar los sectores con mayor prioridad de atención en caso de que se requiera realizar mejoras en la infraestructura vial existente en el municipio.

Para lograr la participación ciudadana, se planea el lanzamiento de una campaña de difusión a través de las redes sociales oficiales del Ayuntamiento de Saltillo y mediante el contacto directo con diversos colectivos ciclistas de la región.

“Estamos también en reuniones con colectivos ciclistas y ellos están pasando la voz de este movimiento. La plataforma aún no se lanza oficialmente, sin embargo ya estamos haciendo pruebas con ciclistas para que cuando se lance la plataforma salga bien pulida”, expuso.

TECNOLOGÍA EN TOMA DECISIONES

El investigador estimó que la difusión masiva de esta herramienta, que llevará por nombre “Cicloplataforma”, iniciará durante esta semana para comenzar con el levantamiento formal de los datos de movilidad en la ciudad.

Sobre el uso de herramientas de procesamiento de datos en la administración pública, Mejía consideró que la implementación de inteligencia artificial y aprendizaje automático es todavía escaso a nivel gubernamental en el país.

“Se puede decir que esta plataforma aquí en Saltillo es de las primeras a nivel nacional que se están usando para hacer ese tipo de toma de datos para poder tomar mejores decisiones de esta forma centralizada en la que la estamos planteando”, aseguró.

Destacó que la apertura del municipio de Saltillo permite que este tipo de proyectos locales puedan escalar y aplicarse en diversas dependencias para optimizar los servicios que se ofrecen a la ciudadanía mediante el análisis científico.

El doctor Mejía mencionó que la Cicloplataforma es apenas una primera etapa de lo que se puede lograr con la ciencia de datos, ya que existen otros investigadores que trabajan en aplicaciones similares para resolver problemas urbanos.

Uno de los ejemplos citados fue el análisis inteligente de las rutas de recolección de basura, un área donde se busca mejorar la eficiencia de los recorridos dadas las limitaciones de recursos que pueden presentarse en la cobertura total de la ciudad.

“Con técnicas más sofisticadas lo que están haciendo es resolviendo este problema de vamos a tratar de recolectar la basura de la manera más eficiente posible, dadas las limitaciones que se tienen”, explicó.

Finalmente, expuso que el uso de estas metodologías permitirá que la gestión de políticas públicas en Saltillo pueda basarse en evidencia recolectada de forma digital y procesada con tecnología de última generación.