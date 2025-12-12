Llevan posadas navideñas a ejidos de Saltillo con apoyo de voluntarios

El Gobierno Municipal de Saltillo continúa llevando el espíritu navideño a la zona rural mediante una serie de posadas organizadas por la Dirección de Desarrollo Rural, en coordinación con asociaciones civiles y personas voluntarias.

Estas celebraciones han llegado ya a comunidades como Derramadero, Cuauhtémoc, Guadalupe Victoria, San Francisco del Ejido, Rancho Nuevo, Santa Teresa de los Muchachos, Palma Gorda y Refugio de las Cajas.

TE PUEDE INTERESAR: UAdeC impulsa investigación con el Coloquio de Economía Regional 2025

Diego Fuentes Aguirre, director de Desarrollo Rural, destacó que la instrucción del alcalde Javier Díaz González ha sido mantener una relación cercana con las familias de los ejidos y generar espacios de convivencia durante esta temporada. “Estamos llevando momentos de diversión y esparcimiento durante esta época navideña”, afirmó.