Llevan posadas navideñas a ejidos de Saltillo con apoyo de voluntarios
Asociaciones civiles y voluntarios participan para apoyar estas celebraciones
El Gobierno Municipal de Saltillo continúa llevando el espíritu navideño a la zona rural mediante una serie de posadas organizadas por la Dirección de Desarrollo Rural, en coordinación con asociaciones civiles y personas voluntarias.
Estas celebraciones han llegado ya a comunidades como Derramadero, Cuauhtémoc, Guadalupe Victoria, San Francisco del Ejido, Rancho Nuevo, Santa Teresa de los Muchachos, Palma Gorda y Refugio de las Cajas.
Diego Fuentes Aguirre, director de Desarrollo Rural, destacó que la instrucción del alcalde Javier Díaz González ha sido mantener una relación cercana con las familias de los ejidos y generar espacios de convivencia durante esta temporada. “Estamos llevando momentos de diversión y esparcimiento durante esta época navideña”, afirmó.
Las actividades incluyen refrigerios, pastel, piñatas, regalos, bolos, shows infantiles, payasos y botargas, lo que ha permitido crear ambientes festivos para niñas, niños y adultos de cada comunidad.
Fuentes Aguirre agradeció el apoyo de asociaciones y voluntarios que se han sumado para hacer posible estas celebraciones, subrayando que su participación ha sido fundamental para ampliar el alcance del programa.
El funcionario adelantó que en los próximos días continuarán las visitas en ejidos como San Juan de la Vaquería, La Ventura, Jagüey de Ferniza y Llanos de la Unión. Además, señaló que estas acciones se realizan también en conjunto con el DIF Saltillo, que mantiene su propia agenda de posadas en la zona rural.
Con estas actividades, el Gobierno Municipal busca fortalecer la cercanía con las comunidades y promover espacios de alegría, unión y participación social durante la temporada decembrina.