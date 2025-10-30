Saltillo: Concierto ‘Clásicos de Terror’ tendrá más de 70 artistas en escena

El Gobierno Municipal de Saltillo invitó a las y los ciudadanos a disfrutar de las diversas actividades programadas para este viernes 31 de octubre, como parte del Festival Ánimas del Desierto 2025, un evento que celebra las tradiciones del Día de Muertos a través de arte, música, teatro y gastronomía.

Entre los principales atractivos se encuentra el concierto sinfónico “Clásicos de Terror”, que presentarán la Orquesta Metropolitana de Saltillo y la Compañía de Ópera de Saltillo a las 20:00 horas en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler, con boletos desde 95 pesos disponibles en www.boletrix.com.

Por primera vez, la orquesta se presentará en formato sinfónico con más de 70 artistas en escena, sumando alientos, metales, percusiones y coro bajo la dirección de la maestra Natalia Riazanova.

Riazanova destacó que, mediante una puesta en escena multimedia con proyecciones, iluminación dramática y coro en vivo, el público vivirá una experiencia sensorial que rinde homenaje al arte del miedo.

El Magno Altar de Muertos 2025 se inaugurará a las 19:00 horas en las escalinatas del Parque Las Maravillas, en colaboración con el Museo del Desierto y la sociedad civil. Posteriormente, a las 20:00 horas, se realizará la “Noche de Leyendas”, una dramatización de relatos tradicionales de Saltillo a cargo de Mario Villanueva, en el altar monumental de Santa Anita.

A las 17:00 horas, en Paseo Capital, se llevará a cabo el concurso de catrinas “Antes muerta que sencilla”, con la participación de diversos centros comunitarios. Asimismo, del 31 de octubre al 2 de noviembre, la empresa Pedroza Ingeniería expondrá su Altar de Muertos en horario continuo en sus instalaciones sobre el Bulevar Isidro López Zertuche #3010, colonia La Salle.

Como parte del “Ciclo de cine de terror clásico e intervención de espacios”, se proyectará “El despertar del diablo” en el Bosque de la Universidad Carolina a las 20:30 horas. De manera paralela, el recorrido nocturno “Museos con historia y misterio” se realizará en el Centro Cultural Teatro García Carrillo a las 20:00 horas.

El festival mantiene vigentes otras actividades como el Festival Paso de la Mariposa Monarca en el Centro Histórico y el Pabellón de Cocineras Tradicionales Jesús Salas Cortés en la calle Escobedo, entre Javier Mina y Manuel Acuña, con horario de 18:00 a 23:00 horas. Además, se exhibirá el altar monumental “Homenaje a nuestros fieles difuntos” en las escalinatas de Santa Anita.

Con esta programación, el Festival Ánimas del Desierto 2025 ofrece a la ciudadanía una variedad de actividades culturales y artísticas para celebrar el Día de Muertos y mantener vivas las tradiciones de Saltillo.