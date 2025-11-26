Saltillo: condenan a 16 años de prisión a padre por abusar de su hija

Saltillo
/ 26 noviembre 2025
    Saltillo: condenan a 16 años de prisión a padre por abusar de su hija
    El acusado también deberá pagar la reparación del daño y una multa, tras ser hallado culpable pese a alegar que las acusaciones eran un conflicto con su exesposa. FOTO: CORTESÍA

Gustavo Omar “N” fue sentenciado por la Jueza Anayansin Adame Olmedo, tras ser hallado culpable del delito de violación impropia

Un Juez de Control dictó una sentencia de dieciséis años de prisión contra Gustavo Omar “N” por el delito de violación impropia, cometido en contra de su propia hija.

TE PUEDE INTERESAR: Proyectan hasta 10 puentes peatonales en Saltillo para 2026

La Jueza Anayansin Adame Olmedo analizó las pruebas presentadas durante la audiencia de juicio oral, celebrada en la sala penal número 10. Con base en el testimonio de la menor afectada, se demostró que fue víctima de violación en febrero de 2022.

$!La sentencia fue dictada por la Jueza Anayansin Adame Olmedo, quien valoró el testimonio de la menor para confirmar que fue víctima de violación en febrero de 2022.
La sentencia fue dictada por la Jueza Anayansin Adame Olmedo, quien valoró el testimonio de la menor para confirmar que fue víctima de violación en febrero de 2022. FOTO: CORTESÍA

Los hechos ocurrieron en el domicilio familiar, ubicado en la colonia Guayulera. El acusado, quien aparentemente se encontraba bajo los efectos del alcohol durante un evento social en casa, subió a la planta alta, donde encontró a su hija jugando. Fue allí donde la sometió por la fuerza a sus instintos y la amenazó para que no revelara lo sucedido a su madre.

La verdad salió a la luz cuando la menor presentó un marcado cambio de conducta. Al ser llevada con el psicólogo de su escuela, la víctima confesó los ataques perpetrados por su padre.

A pesar de que el acusado argumentó durante el proceso que las acusaciones eran falsas y que formaban parte de un conflicto con su exesposa, las pruebas fueron contundentes. Además de la pena de prisión, Gustavo Omar “N” fue obligado a pagar la reparación del daño y una multa equivalente a diez días de salario mínimo.

Temas


Delitos Sexuales
Seguridad
Última hora Saltillo

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El documento preliminar detalló los alcances de diseño, estudios y obras que conformarán la terminal de Saltillo y las estaciones de Ramos Arizpe, Derramadero y García.

Saltillo concentrará la mayor oferta comercial en nuevas estaciones del tren a Nuevo Laredo
Jiménez Salimas destacó la creación de la Fiscalía de las Mujeres y los Niños y la Policía Violeta.

Impulsa Gobierno de Coahuila plan para tener mujeres empoderadas, seguras y felices
Las familias estadounidenses se reúnen hoy para celebrar el Día de Acción de Gracias, aunque muchas se ven obligadas a preparar una cena más austera debido al aumento en el precio de algunos ingredientes.

¿Un pavo sin guarnición? Incremento de los precios desluce la cena de Acción de Gracias en EU
La obra musical busca preservar el legado de Blanca y su compromiso con la justicia y la búsqueda de desaparecidos.

Saltillo: homenajean la labor social de Blanca Isabel Martínez Bustos con composición musical (video)
true

¡Basta! La mal llamada 4T será arrollada por el presente y el futuro
Entender cómo nació Thanksgiving permite darle sentido a una tradición que ha sobrevivido por siglos.

Thanksgiving: el verdadero origen de una tradición que marcó a Estados Unidos
Caravana

Caravana
true

Patrullajes o apantallajes y la madrina ladina de SPGG. Episodio 2