Saltillo: condenan a 16 años de prisión a padre por abusar de su hija

Un Juez de Control dictó una sentencia de dieciséis años de prisión contra Gustavo Omar “N” por el delito de violación impropia, cometido en contra de su propia hija.

La Jueza Anayansin Adame Olmedo analizó las pruebas presentadas durante la audiencia de juicio oral, celebrada en la sala penal número 10. Con base en el testimonio de la menor afectada, se demostró que fue víctima de violación en febrero de 2022.