Saltillo: condenan a 16 años de prisión a padre por abusar de su hija
Gustavo Omar “N” fue sentenciado por la Jueza Anayansin Adame Olmedo, tras ser hallado culpable del delito de violación impropia
Un Juez de Control dictó una sentencia de dieciséis años de prisión contra Gustavo Omar “N” por el delito de violación impropia, cometido en contra de su propia hija.
La Jueza Anayansin Adame Olmedo analizó las pruebas presentadas durante la audiencia de juicio oral, celebrada en la sala penal número 10. Con base en el testimonio de la menor afectada, se demostró que fue víctima de violación en febrero de 2022.
Los hechos ocurrieron en el domicilio familiar, ubicado en la colonia Guayulera. El acusado, quien aparentemente se encontraba bajo los efectos del alcohol durante un evento social en casa, subió a la planta alta, donde encontró a su hija jugando. Fue allí donde la sometió por la fuerza a sus instintos y la amenazó para que no revelara lo sucedido a su madre.
La verdad salió a la luz cuando la menor presentó un marcado cambio de conducta. Al ser llevada con el psicólogo de su escuela, la víctima confesó los ataques perpetrados por su padre.
A pesar de que el acusado argumentó durante el proceso que las acusaciones eran falsas y que formaban parte de un conflicto con su exesposa, las pruebas fueron contundentes. Además de la pena de prisión, Gustavo Omar “N” fue obligado a pagar la reparación del daño y una multa equivalente a diez días de salario mínimo.