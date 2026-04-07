Saltillo contará con escuela de la Fundación Real Madrid, para masificar el deporte

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Saltillo
/ 7 abril 2026
    Saltillo contará con escuela de la Fundación Real Madrid, para masificar el deporte
    La sede de la escuela de la Fundación Real Madrid se ubicará a un lado de la Torrelit. ESPECIAL

El alcalde Javier Díaz González anunció que la academia se enfocará en detectar talentos y ofrecer becas en sectores populares de la ciudad

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, anunció que la capital de Coahuila será sede de una escuela de la Fundación Real Madrid. El proyecto busca utilizar el futbol como una herramienta de transformación social y desarrollo para la niñez saltillense.

Durante una entrevista, el Edil detalló que sostuvo una reunión con representantes de la organización deportiva para coordinar los esfuerzos. La meta principal es llevar programas de activación física directamente a las colonias, barrios y ejidos de la ciudad.

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“Estamos interesados en la sinergia con la Fundación para llevar acciones a las colonias, a los barrios y a los ejidos de Saltillo para masificar el deporte popular”, explicó Díaz González sobre este convenio internacional.

La nueva academia se ubicará en el periférico Luis Echeverría, junto al edificio Torrelit. Las instalaciones actuales serán ampliadas para cumplir con los estándares de la fundación merengue, brindando un espacio de alto nivel para los jóvenes deportistas.

Díaz González enfatizó que el proyecto no se limitará a la práctica deportiva, sino que incluirá un fuerte componente social. “Hablaba del tema de becas y la posibilidad de detectar talentos en diferentes colonias de Saltillo”, señaló.

El Alcalde compartió su visión personal sobre cómo la disciplina atlética abre puertas educativas, citando su experiencia en la natación. “La cultura del deporte te da la posibilidad de estudiar gratis”, afirmó al recordar cómo obtuvo becas universitarias.

Como parte de este impulso deportivo, el Edil anunció la creación del “Futbol Fest”, un evento que integrará actividades culturales y artísticas. Esta iniciativa coincidirá con el Festival Internacional de las Artes (FINA) para celebrar el aniversario de la ciudad.

Las actividades comenzarán el 11 de junio, a la par de la Copa del Mundo 2026, y se extenderán hasta el 25 de julio. “Que sea un lugar de esparcimiento y convivencia para disfrutar los juegos con la mayor tranquilidad”, concluyó el Alcalde.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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