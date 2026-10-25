Saltillo continúa con la rehabilitación de pavimento en sus calles y bulevares

Calles de colonias, barrios y principales bulevares de Saltillo reciben trabajos de rehabilitación de pavimento como parte de las acciones del programa “Aquí Andamos”, con el que el gobierno municipal busca mejorar la movilidad y las condiciones de circulación. El alcalde Javier Díaz González informó que las cuadrillas municipales han intervenido distintos sectores de la ciudad, entre ellos la colonia Loma Linda, donde se trabaja en varios puntos de las calles Mezquite, entre Flor de Palma y Candelilla, y Huizache, entre Guamúchil y Cactus Navideño.

Las labores también se desarrollan por etapas en la lateral del bulevar Fundadores, en tramos comprendidos entre el periférico Luis Echeverría Álvarez y el bulevar Misión Santa Lucía. A estas acciones se suman trabajos en el bulevar Mirasierra, entre Fundadores y el Arco Vial Zapalinamé. Díaz González señaló que estas intervenciones cuentan con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien anunció una inversión superior a los 600 millones de pesos mediante el programa “En Equipo le Entramos”. Los recursos se destinarán a proyectos de pavimentación, rehabilitación vial, infraestructura escolar, redes de agua potable, drenaje pluvial y mejoramiento de espacios públicos. Entre los puntos atendidos recientemente también figuran la calle Libertad, en la Unidad Habitacional Francisco I. Madero; distintos tramos del bulevar Luis Donaldo Colosio, y sectores de las colonias Puerta del Oriente y La Aurora.

En otros puntos de la ciudad, las cuadrillas trabajan en la calle Emiliano Zapata, entre el bulevar Jesús Valdés Sánchez y la avenida Loma Alta, en la colonia San José Oriente. En el sur se intervienen la calzada Antonio Narro, en su cruce con el periférico LEA, y la prolongación Francisco de Urdiñola, entre el bulevar Emilio Arizpe de la Maza y el mismo periférico.

Al norte, las acciones incluyen el bulevar Isidro López Zertuche y la calle Segunda, en el fraccionamiento Las Brisas Poniente. El alcalde indicó que las labores continuarán tanto en vialidades de alta circulación como en calles de barrios y colonias. Para reportar sectores con pavimento deteriorado, la ciudadanía puede comunicarse al 844-160-08-08, número del asistente virtual “Saltillo Fácil”, habilitado para recibir este tipo de solicitudes.