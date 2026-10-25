Saltillo continúa con la rehabilitación de pavimento en sus calles y bulevares

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    Saltillo continúa con la rehabilitación de pavimento en sus calles y bulevares
    Cuadrillas municipales trabajan en distintos sectores de Saltillo para recuperar el pavimento de calles y bulevares. CORTESÍA

El programa “Aquí Andamos” mantiene trabajos de rehabilitación de pavimento en calles y bulevares de Saltillo para mejorar la circulación y atender reportes ciudadanos

Calles de colonias, barrios y principales bulevares de Saltillo reciben trabajos de rehabilitación de pavimento como parte de las acciones del programa “Aquí Andamos”, con el que el gobierno municipal busca mejorar la movilidad y las condiciones de circulación.

El alcalde Javier Díaz González informó que las cuadrillas municipales han intervenido distintos sectores de la ciudad, entre ellos la colonia Loma Linda, donde se trabaja en varios puntos de las calles Mezquite, entre Flor de Palma y Candelilla, y Huizache, entre Guamúchil y Cactus Navideño.

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$!Las labores de mantenimiento incluyen vialidades de Loma Linda, Puerta del Oriente, La Aurora y San José Oriente.
Las labores de mantenimiento incluyen vialidades de Loma Linda, Puerta del Oriente, La Aurora y San José Oriente. CORTESÍA

Las labores también se desarrollan por etapas en la lateral del bulevar Fundadores, en tramos comprendidos entre el periférico Luis Echeverría Álvarez y el bulevar Misión Santa Lucía. A estas acciones se suman trabajos en el bulevar Mirasierra, entre Fundadores y el Arco Vial Zapalinamé.

Díaz González señaló que estas intervenciones cuentan con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien anunció una inversión superior a los 600 millones de pesos mediante el programa “En Equipo le Entramos”. Los recursos se destinarán a proyectos de pavimentación, rehabilitación vial, infraestructura escolar, redes de agua potable, drenaje pluvial y mejoramiento de espacios públicos.

Entre los puntos atendidos recientemente también figuran la calle Libertad, en la Unidad Habitacional Francisco I. Madero; distintos tramos del bulevar Luis Donaldo Colosio, y sectores de las colonias Puerta del Oriente y La Aurora.

$!A través del asistente virtual “Saltillo Fácil”, los habitantes pueden reportar calles con pavimento deteriorado al 844-160-08-08.
A través del asistente virtual “Saltillo Fácil”, los habitantes pueden reportar calles con pavimento deteriorado al 844-160-08-08. CORTESÍA

En otros puntos de la ciudad, las cuadrillas trabajan en la calle Emiliano Zapata, entre el bulevar Jesús Valdés Sánchez y la avenida Loma Alta, en la colonia San José Oriente. En el sur se intervienen la calzada Antonio Narro, en su cruce con el periférico LEA, y la prolongación Francisco de Urdiñola, entre el bulevar Emilio Arizpe de la Maza y el mismo periférico.

$!El gobierno municipal mantiene trabajos de rehabilitación del asfalto en vialidades principales para mejorar las condiciones de circulación.
El gobierno municipal mantiene trabajos de rehabilitación del asfalto en vialidades principales para mejorar las condiciones de circulación. CORTESÍA

Al norte, las acciones incluyen el bulevar Isidro López Zertuche y la calle Segunda, en el fraccionamiento Las Brisas Poniente. El alcalde indicó que las labores continuarán tanto en vialidades de alta circulación como en calles de barrios y colonias.

Para reportar sectores con pavimento deteriorado, la ciudadanía puede comunicarse al 844-160-08-08, número del asistente virtual “Saltillo Fácil”, habilitado para recibir este tipo de solicitudes.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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