Saltillo convoca a proponer candidatas para el Premio Municipal a la Mujer 2026

Saltillo
/ 17 febrero 2026
    En la edición de 2025 reconocieron a destacadas mujeres saltillenses y asociaciones civiles con impacto social. CORTESÍA

El reconocimiento busca destacar a mujeres u organizaciones que trabajen en favor de las mujeres

El Gobierno Municipal de Saltillo lanzó la convocatoria para el Premio Municipal a la Mujer 2026, dirigida a la ciudadanía en general, instituciones públicas y privadas, organizaciones académicas y demás instancias interesadas en postular a mujeres u organismos que hayan destacado por su labor en favor de las mujeres.

Este reconocimiento está destinado a mujeres saltillenses, asociaciones civiles u organizaciones que hayan generado impacto en distintos ámbitos, contribuyendo al desarrollo, la igualdad y el bienestar de las mujeres en la comunidad.

Las aspirantes podrán participar en las categorías de: Activismo Social, cultural, académica y/o científica, emprendedora, rural e industria

Las propuestas podrán entregarse de manera presencial en las oficinas de la Secretaría del Ayuntamiento, en un horario de 8:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes, o bien a través del portal oficial del Ayuntamiento de Saltillo, disponible las 24 horas.

La fecha límite para la recepción de candidaturas será el 25 de febrero de 2026.

Se informó que el galardón será entregado durante el mes de marzo, en el marco de las actividades conmemorativas del Día Internacional de la Mujer.

Entre los requisitos para participar se encuentran: Tener nacionalidad mexicana; haber nacido en Saltillo o residir en el municipio por al menos tres años consecutivos; no haber recibido el premio en ediciones anteriores; contar con trayectoria destacada o actividades relevantes en la categoría correspondiente; no estar inscrita en el Registro Estatal de Personas Sancionadas por Violencia contra las Mujeres; y no figurar en el Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos del Poder Judicial del Estado

La documentación requerida puede consultarse en las redes sociales del Instituto Municipal de las Mujeres, así como en el sitio oficial del Ayuntamiento.

