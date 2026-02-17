Saltillo convoca a proponer candidatas para el Premio Municipal a la Mujer 2026

El Gobierno Municipal de Saltillo lanzó la convocatoria para el Premio Municipal a la Mujer 2026, dirigida a la ciudadanía en general, instituciones públicas y privadas, organizaciones académicas y demás instancias interesadas en postular a mujeres u organismos que hayan destacado por su labor en favor de las mujeres.

Este reconocimiento está destinado a mujeres saltillenses, asociaciones civiles u organizaciones que hayan generado impacto en distintos ámbitos, contribuyendo al desarrollo, la igualdad y el bienestar de las mujeres en la comunidad.

TE PUEDE INTERESAR: Policía de Saltillo y Sexta Zona Militar fortalecen coordinación para fortalecer la seguridad

Las aspirantes podrán participar en las categorías de: Activismo Social, cultural, académica y/o científica, emprendedora, rural e industria

Las propuestas podrán entregarse de manera presencial en las oficinas de la Secretaría del Ayuntamiento, en un horario de 8:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes, o bien a través del portal oficial del Ayuntamiento de Saltillo, disponible las 24 horas.

La fecha límite para la recepción de candidaturas será el 25 de febrero de 2026.