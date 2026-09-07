Saltillo: Convoca UAdeC a curso en línea para aspirantes de nuevo ingreso

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través de la Coordinación General de Educación a Distancia, abrió la convocatoria para quienes buscan ingresar a Bachillerato, Licenciatura o Ingeniería durante el semestre enero-junio de 2027. La institución ofrecerá un Curso de Preparación para el Examen de Admisión, modalidad 100 por ciento en línea, dirigido a aspirantes que desean reforzar sus conocimientos antes de presentar la evaluación.

El registro permanecerá abierto hasta el 25 de septiembre de 2026, con un costo de 400 pesos. El curso se desarrollará del 9 al 23 de octubre y las personas interesadas podrán inscribirse mediante el código QR disponible en la página de Facebook de UAdeC Virtual. ASESORÍA EN ÁREAS CLAVE PARA LA EVALUACIÓN Durante las sesiones, los participantes recibirán asesoría personalizada por parte de instructores capacitados, quienes atenderán dudas y reforzarán conocimientos en Comprensión Lectora, Redacción Indirecta y Pensamiento Matemático. El programa también contempla contenidos complementarios de Ciencias Experimentales y Ciencias Sociales, con el propósito de brindar a los aspirantes herramientas que les permitan afrontar de mejor manera el proceso de admisión. La capacitación está dirigida a quienes buscan ingresar a las Escuelas, Facultades e Institutos de la UAdeC.

EL CURSO NO ES REQUISITO DE INGRESO La Universidad aclaró que la participación en este curso es opcional y no constituye un requisito para solicitar el ingreso. El único criterio de aceptación a la UAdeC es el resultado obtenido en el examen de admisión, por lo que el curso tiene como finalidad ofrecer preparación adicional a quienes decidan tomarlo. Para consultar mayores detalles, los aspirantes pueden ingresar al sitio web de la Coordinación General de Educación a Distancia, consultar la página de Facebook UAdeC Virtual, comunicarse al teléfono (844) 410 99 54 o enviar un mensaje vía WhatsApp al (844) 196 98 93.

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