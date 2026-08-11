UTC de Ramos Arizpe ofrecerá tercera oportunidad de examen de admisión y priorizará carrera de semiconductores

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Saltillo
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    UTC de Ramos Arizpe ofrecerá tercera oportunidad de examen de admisión y priorizará carrera de semiconductores
    Mecatrónica, automatización y robótica se mantienen entre las carreras con mayor demanda en la UTC de Ramos Arizpe. ARCHIVO

La universidad ya aplicó dos evaluaciones a mil 408 aspirantes y contempla una última oportunidad antes del inicio de clases

La Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) en Ramos Arizpe, Coahuila, cuenta con 1,530 espacios disponibles para alumnos de nuevo ingreso en el próximo cuatrimestre, por lo que abrirá una tercera fecha de examen de admisión.

Así lo informó Marlén Medina Trejo, secretaria académica de la institución, al hacer un balance del proceso de inscripción en Ramos Arizpe.

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En entrevista, la funcionaria detalló que las carreras con mayor demanda por parte de los aspirantes siguen siendo las ingenierías en mecatrónica, automatización, robótica y sistemas de manufactura flexibles.

Asimismo, destacan áreas como mantenimiento industrial, tecnologías de la información y la ingeniería ambiental.

“En el caso de nuevo ingreso, pues bueno, ya hemos hecho hasta el momento aplicación de 2 exámenes presenciales. Tuvimos una venta total de 1,670 fichas, de las cuales presentaron examen 1,408 estudiantes”, señaló Medina Trejo respecto al avance del proceso previo al inicio de clases.

Para los jóvenes que aún no deciden su formación universitaria, la UTC contempla una última evaluación antes de arrancar el ciclo escolar.

“Si hay alumnos interesados en cualquiera de nuestros programas educativos nosotros abriríamos un tercer periodo ahora sí que de examen de admisión”, puntualizó la Secretaria Académica.

Medina Trejo indicó que el cierre de este trámite extraordinario será tentativamente el 25 de agosto.

“Hasta el 14 de agosto, estamos ya esos 1,408 estudiantes que ya presentaron exámenes (...) Luego, en la semana del 17 al 20 es su proceso de curso de inducción y ya el 1 de septiembre sería el arranque”, explicó.

Respecto a los nuevos planes de estudio, la universidad priorizó la oferta del área tecnológica tras la revisión realizada por la Dirección General de Universidades Tecnológicas a las 26 solicitudes enviadas desde la institución educativa.

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“Nuestra prioridad número uno es semiconductores. Sale a segundo nivel de prioridad la parte de economía circular y la parte de sistemas automotrices”, detalló sobre las propuestas alineadas a las estrategias actuales del gobierno estatal.

En cuanto a la carrera de gastronomía, aclaró que fue descartada como programa universitario por lineamientos federales, aunque se ofrecerá como opción de capacitación continua mediante un diplomado para los interesados en dicha área.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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