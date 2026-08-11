UTC de Ramos Arizpe ofrecerá tercera oportunidad de examen de admisión y priorizará carrera de semiconductores

Así lo informó Marlén Medina Trejo, secretaria académica de la institución, al hacer un balance del proceso de inscripción en Ramos Arizpe.

La Universidad Tecnológica de Coahuila ( UTC ) en Ramos Arizpe, Coahuila, cuenta con 1,530 espacios disponibles para alumnos de nuevo ingreso en el próximo cuatrimestre, por lo que abrirá una tercera fecha de examen de admisión.

En entrevista, la funcionaria detalló que las carreras con mayor demanda por parte de los aspirantes siguen siendo las ingenierías en mecatrónica, automatización, robótica y sistemas de manufactura flexibles.

Asimismo, destacan áreas como mantenimiento industrial, tecnologías de la información y la ingeniería ambiental.

“En el caso de nuevo ingreso, pues bueno, ya hemos hecho hasta el momento aplicación de 2 exámenes presenciales. Tuvimos una venta total de 1,670 fichas, de las cuales presentaron examen 1,408 estudiantes”, señaló Medina Trejo respecto al avance del proceso previo al inicio de clases.

Para los jóvenes que aún no deciden su formación universitaria, la UTC contempla una última evaluación antes de arrancar el ciclo escolar.

“Si hay alumnos interesados en cualquiera de nuestros programas educativos nosotros abriríamos un tercer periodo ahora sí que de examen de admisión”, puntualizó la Secretaria Académica.

Medina Trejo indicó que el cierre de este trámite extraordinario será tentativamente el 25 de agosto.

“Hasta el 14 de agosto, estamos ya esos 1,408 estudiantes que ya presentaron exámenes (...) Luego, en la semana del 17 al 20 es su proceso de curso de inducción y ya el 1 de septiembre sería el arranque”, explicó.

Respecto a los nuevos planes de estudio, la universidad priorizó la oferta del área tecnológica tras la revisión realizada por la Dirección General de Universidades Tecnológicas a las 26 solicitudes enviadas desde la institución educativa.