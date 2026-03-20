Saltillo: Convoca UAdeC a inmunocampaña de

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 20 marzo 2026
    Saltillo: Convoca UAdeC a inmunocampaña de
    La Facultad de Ciencias Químicas será sede de la Inmunocampaña de divulgación sobre la función del sistema inmunológico. ESPECIAL

Actividad académica difunde conocimientos clave para fortalecer hábitos saludables y detección oportuna entre la población

Con el objetivo de acercar conocimiento científico a la ciudadanía, la Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) y su Laboratorio de Inmunología y Cáncer, llevará a cabo la segunda edición de la Inmunocampaña de Divulgación enfocada en el funcionamiento del sistema inmunológico y la prevención del cáncer.

La actividad se realizará el lunes 23 de marzo de 2026, en un horario de 11:00 a 13:00 horas, en la explanada del plantel, donde se desarrollarán diversas dinámicas orientadas a la educación en salud.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/supera-imss-coahuila-las-147-mil-dosis-aplicadas-contra-sarampion-PK19648304

DIVULGACIÓN CIENTÍFICA CON IMPACTO SOCIAL

La responsable del Laboratorio de Inmunología y Cáncer, Crystel Aleyvick Rivera, explicó que el propósito central de esta jornada es visibilizar el papel del sistema inmunológico como una herramienta clave en la defensa del organismo, no solo frente a agentes infecciosos como bacterias, virus, hongos y parásitos, sino también en la identificación y eliminación de células tumorales.

Subrayó que este conocimiento resulta especialmente relevante ante el incremento de casos de cáncer en distintos niveles, por lo que fomentar una cultura de prevención desde la información puede incidir directamente en la adopción de hábitos saludables.

PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL Y ORIENTACIÓN DIRECTA

La jornada contará con la participación activa de estudiantes de la carrera de Químico Farmacobiólogo, particularmente de las asignaturas de Inmunología I y II, quienes, junto con el equipo del laboratorio, estarán a cargo de la difusión de contenidos mediante materiales didácticos.

Se instalarán alrededor de 15 módulos informativos en los que se ofrecerán trípticos, maquetas y actividades interactivas diseñadas por los propios alumnos, además de brindar atención directa para resolver dudas relacionadas con la salud inmunológica.

Asimismo, participará la Fundación Casa Rosa, organización que proporcionará información sobre el acompañamiento a personas con cáncer, así como orientación sobre los servicios disponibles en la entidad para el seguimiento de esta enfermedad.

Para mayores informes, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono (844) 205 14 15.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cáncer
Prevención
Salud

Organizaciones


UAdeC

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Morena: Carrera con ventaja

Morena: Carrera con ventaja
true

Mirador 20/03/2026
true

POLITICÓN: ¿Es legal cobrar estacionamiento en plazas de Coahuila? Reviven debate en el Congreso
El tramo contempla la ampliación a cuatro carriles para mejorar la movilidad.

Proyectan concluir ampliación de la carretera Saltillo-Derramadero en octubre
En medio de advertencias sobre una crisis energética sin precedentes y una creciente sensación de pánico en las capitales del mundo, los funcionarios israelíes desestimaron la afirmación de Donald Trump de que su ataque al yacimiento de gas no había sido coordinado con Washington.

Irán afirma que no mostrará ‘ninguna restricción’ si la infraestructura energética vuelve a ser atacada
Saraperos de Saltillo implementará el sistema mycashless en el Estadio Francisco I. Madero para agilizar compras de alimentos, bebidas y productos oficiales durante la temporada 2026.

¡Adiós al efectivo! Saraperos estrena pagos mycashless en el Estadio Madero para la temporada 2026 en Saltillo
El Departamento de Justicia ha presionado a los principales fiscales para que presenten casos contra los manifestantes.

El Departamento de Justicia de EU presiona para procesar a los manifestantes
El presidente del gobierno español confia que España corra menos riezgo a la alza de los precios del petroleo y gas provocados por la guerra en Irán, ya que el pais ha transicionado rapidamente a energias renovables.

España confía en sus renovables ante el aumento del precio de los combustibles