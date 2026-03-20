Saltillo: Convoca UAdeC a inmunocampaña de

La actividad se realizará el lunes 23 de marzo de 2026, en un horario de 11:00 a 13:00 horas, en la explanada del plantel, donde se desarrollarán diversas dinámicas orientadas a la educación en salud.

Con el objetivo de acercar conocimiento científico a la ciudadanía, la Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) y su Laboratorio de Inmunología y Cáncer, llevará a cabo la segunda edición de la Inmunocampaña de Divulgación enfocada en el funcionamiento del sistema inmunológico y la prevención del cáncer.

DIVULGACIÓN CIENTÍFICA CON IMPACTO SOCIAL

La responsable del Laboratorio de Inmunología y Cáncer, Crystel Aleyvick Rivera, explicó que el propósito central de esta jornada es visibilizar el papel del sistema inmunológico como una herramienta clave en la defensa del organismo, no solo frente a agentes infecciosos como bacterias, virus, hongos y parásitos, sino también en la identificación y eliminación de células tumorales.

Subrayó que este conocimiento resulta especialmente relevante ante el incremento de casos de cáncer en distintos niveles, por lo que fomentar una cultura de prevención desde la información puede incidir directamente en la adopción de hábitos saludables.

PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL Y ORIENTACIÓN DIRECTA

La jornada contará con la participación activa de estudiantes de la carrera de Químico Farmacobiólogo, particularmente de las asignaturas de Inmunología I y II, quienes, junto con el equipo del laboratorio, estarán a cargo de la difusión de contenidos mediante materiales didácticos.

Se instalarán alrededor de 15 módulos informativos en los que se ofrecerán trípticos, maquetas y actividades interactivas diseñadas por los propios alumnos, además de brindar atención directa para resolver dudas relacionadas con la salud inmunológica.

Asimismo, participará la Fundación Casa Rosa, organización que proporcionará información sobre el acompañamiento a personas con cáncer, así como orientación sobre los servicios disponibles en la entidad para el seguimiento de esta enfermedad.

Para mayores informes, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono (844) 205 14 15.