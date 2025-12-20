Saltillo: coreano en estado de ebriedad se salva del milagro tras impactarse contra parabús

Un hombre de nacionalidad coreana fue detenido luego de chocar su camioneta contra un parabús, presuntamente tras quedarse dormido al volante mientras conducía en estado de ebriedad.

Los hechos ocurrieron alrededor de la 01:00 horas sobre el bulevar Eulalio Gutiérrez, al norte de Saltillo, en dirección de sur a norte, a la altura del cruce con el Camino a los Silleres.

El conductor, identificado como Yonghoe, manejaba una camioneta Kia Sorento cuando perdió el control de la unidad y se proyectó hacia su lado derecho salvándose de milagro, pues un poste del parabús pudo haber traspasado el cristal del coche.

