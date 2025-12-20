Saltillo: coreano en estado de ebriedad se salva del milagro tras impactarse contra parabús
El hombre fue arrestado durante la madrugada tras impactar su camioneta contra un parabús en el bulevar Eulalio Gutiérrez
Un hombre de nacionalidad coreana fue detenido luego de chocar su camioneta contra un parabús, presuntamente tras quedarse dormido al volante mientras conducía en estado de ebriedad.
Los hechos ocurrieron alrededor de la 01:00 horas sobre el bulevar Eulalio Gutiérrez, al norte de Saltillo, en dirección de sur a norte, a la altura del cruce con el Camino a los Silleres.
El conductor, identificado como Yonghoe, manejaba una camioneta Kia Sorento cuando perdió el control de la unidad y se proyectó hacia su lado derecho salvándose de milagro, pues un poste del parabús pudo haber traspasado el cristal del coche.
El vehículo derribó por completo la estructura del parabús, lo que alertó a veladores de un domicilio cercano, quienes acudieron de inmediato a auxiliar al conductor y dieron aviso al sistema de emergencias 911.
Agentes de Tránsito Municipal arribaron al lugar y confirmaron que el conductor no presentaba lesiones de consideración; sin embargo, fue detenido al encontrarse en estado inconveniente y puesto a disposición del Ministerio Público de Asuntos Viales, instancia que determinará su responsabilidad por los daños ocasionados y por conducir bajo los influjos del alcohol.