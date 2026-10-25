Saltillo: crecen problemáticas entre vecinos y con desconocidos en la calle

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    Saltillo: crecen problemáticas entre vecinos y con desconocidos en la calle
    El ruido es el principal problema que los saltillenses tienen con sus vecinos, de acuerdo con el Inegi. Especial

El conflicto más común entre saltillenses involucra ruido, morosidad o basura entre vecinos

El porcentaje de habitantes de Saltillo que reportaron conflictos recientes con sus vecinos y con personas desconocidas en la calle aumentó de un año a otro, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU).

Las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), correspondientes al tercer trimestre de 2026, revelaron que el 72.3 por ciento de los saltillenses tuvo un conflicto directo con sus vecinos durante los tres meses previos al levantamiento, frente al 67.5 por ciento registrado en el mismo periodo de 2025.

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En tanto, los conflictos con personas desconocidas en la calle aumentaron del 36.9 al 41.3 por ciento. En contraste, los enfrentamientos con autoridades registraron una ligera disminución, al pasar del 13.2 al 11.3 por ciento.

Por género, la proporción de mujeres que reportaron conflictos con sus vecinos disminuyó del 72.1 al 71.1 por ciento, mientras que entre los hombres aumentó del 61.3 al 74 por ciento.

En cuanto a los conflictos con desconocidos en la calle, el porcentaje entre las mujeres pasó del 36.9 al 48.7 por ciento. Entre los hombres, en cambio, disminuyó del 36.9 al 31.2 por ciento.

LIDERAN MOLESTIAS POR RUIDO Y BASURA

La ENSU también mide los problemas entre vecinos relacionados con la convivencia cotidiana, categoría que registró un incremento en Saltillo, al pasar del 20.7 al 22.1 por ciento y mantenerse como la causa de conflicto más frecuente en la ciudad.

De acuerdo con el Inegi, esta categoría comprende molestias por ruido, como el uso de martillos y taladros, música a alto volumen o fiestas; basura arrojada o quemada por vecinos en jardines, cocheras o áreas comunes; falta de pago de cuotas vecinales o de mantenimiento, así como problemas relacionados con la conducta de los hijos de los vecinos, entre ellos burlas, daños a viviendas o vehículos y molestias durante los juegos.

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En segundo lugar se ubicaron los conflictos por el estacionamiento, cuyo porcentaje aumentó del 14.5 al 15.2 por ciento.

Asimismo, los problemas relacionados con animales domésticos, como ladridos, ataques o desechos de mascotas, registraron uno de los mayores incrementos, al pasar del 5.3 por ciento en 2025 al 9 por ciento en 2026.

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Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

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