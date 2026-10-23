Torreón se mantiene entre las ciudades con menor percepción de inseguridad; registra 21.7%, según INEGI

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    Torreón se mantiene entre las ciudades con menor percepción de inseguridad; registra 21.7%, según INEGI
    Torreón y la zona metropolitana de La Laguna registraron niveles de percepción de inseguridad menores al promedio nacional. SANDRA GÓMEZ

El municipio se mantiene muy por debajo de la media nacional del 58.1%; además, supera el promedio del país en la evaluación de efectividad gubernamental

TORREÓN, COAH.- La percepción de inseguridad en Torreón se ubicó en 21.7 por ciento durante el tercer trimestre de 2026, una diferencia de 36.4 puntos porcentuales por debajo de la media nacional (58.1 por ciento), de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

En la zona metropolitana de La Laguna, el indicador alcanzó 24.6 por ciento, es decir, 33.5 puntos por debajo de la media nacional. Con estas cifras, Torreón figura entre las ciudades del país donde una menor proporción de habitantes manifiesta sentirse insegura.

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El estudio reportó que las ciudades con los niveles más elevados de percepción de inseguridad fueron Irapuato (90.5 por ciento), Chilpancingo (86.9 por ciento) y Mazatlán (85.8 por ciento).

En el extremo opuesto se encuentran San Pedro Garza García (5.8 por ciento), Piedras Negras (14.3 por ciento) y Saltillo (24.7 por ciento). En esta última ciudad, el indicador presentó una reducción de 7.8 puntos porcentuales entre junio y septiembre.

Otro de los aspectos evaluados fue la opinión ciudadana sobre la capacidad de los gobiernos municipales para atender problemas urbanos. En este apartado, Torreón alcanzó una calificación favorable de 38.9 por ciento, frente al promedio nacional de 30.7 por ciento; la zona metropolitana registró 38.3 por ciento.

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A nivel nacional, los baches en calles y avenidas continúan como la principal preocupación (83.1 por ciento), seguidos por las fallas en el suministro de agua (61.2 por ciento) y el alumbrado público insuficiente (55.9 por ciento). Los espacios que generan mayor sensación de inseguridad son los cajeros automáticos en la vía pública (68.7 por ciento), las calles de uso habitual (61.8 por ciento) y el transporte público (61.1 por ciento).

El INEGI precisó que la ENSU se aplica a población de 18 años y más en 91 áreas urbanas, y aclaró que se trata de indicadores de percepción ciudadana, no de una medición directa de los delitos cometidos.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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