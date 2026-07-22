Saltillo: curso de verano del Biblioparque Sur tiene 50% de cupo ocupado

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    Saltillo: curso de verano del Biblioparque Sur tiene 50% de cupo ocupado
    La edición de este año tendrá una temática inspirada en el fútbol y el interés generado por la Copa Mundial de la FIFA. ESPECIAL

El campamento iniciará el 3 de agosto y ofrecerá actividades deportivas, culturales, artísticas y científicas para niñas y niños de entre 6 y 12 años.

El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Saltillo informó que aún hay lugares disponibles para el curso de verano que se realizará del 3 al 14 de agosto en el Biblioparque Sur, por lo que invitó a las familias a inscribir a sus hijas e hijos.

Su titular, Edgar Puente, señaló que hasta el momento se han inscrito aproximadamente el 50 por ciento de los niños que esperan que asistan al campamento, el cual está diseñado para atender a 500 niñas y niños de entre 6 y 12 años.

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“Son dos semanas de actividades deportivas, culturales, artísticas y científicas con varios experimentos que estarán haciendo los alumnos. Ya estamos a un 50 por ciento del cupo que tenemos destinado para este campamento”, comentó.

Explicó que los participantes serán distribuidos en tres grupos de acuerdo con su edad para favorecer la convivencia y el desarrollo de las actividades.

Durante el curso se impartirán disciplinas deportivas como fútbol, béisbol, basquetbol y tochito, además de talleres de baile, teatro, música y manualidades. También se realizarán actividades científicas con experimentos y dinámicas recreativas.

Puente indicó que la temática de esta edición estará inspirada en el fútbol, aprovechando el interés que generó recientemente la Copa Mundial de la FIFA.

El curso tendrá un costo de 750 pesos, cantidad que incluye las dos semanas de actividades, una playera conmemorativa y los materiales que utilizarán los asistentes durante el campamento.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/cursos-de-verano-en-saltillo-superan-los-4-mil-pesos-estas-son-las-opciones-gratuitas-GO21582206

Las inscripciones permanecen abiertas y pueden realizarse directamente en la recepción del edificio de la biblioteca del Biblioparque Sur, de lunes a viernes, en un horario de 8:00 a 20:00 horas.

Las actividades se desarrollarán diariamente de 9:00 a 14:00 horas, horario que, señaló el funcionario, busca facilitar la organización de las familias durante el periodo vacacional.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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