Saltillo: curso de verano del Biblioparque Sur tiene 50% de cupo ocupado

El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Saltillo informó que aún hay lugares disponibles para el curso de verano que se realizará del 3 al 14 de agosto en el Biblioparque Sur, por lo que invitó a las familias a inscribir a sus hijas e hijos. Su titular, Edgar Puente, señaló que hasta el momento se han inscrito aproximadamente el 50 por ciento de los niños que esperan que asistan al campamento, el cual está diseñado para atender a 500 niñas y niños de entre 6 y 12 años.

“Son dos semanas de actividades deportivas, culturales, artísticas y científicas con varios experimentos que estarán haciendo los alumnos. Ya estamos a un 50 por ciento del cupo que tenemos destinado para este campamento”, comentó. Explicó que los participantes serán distribuidos en tres grupos de acuerdo con su edad para favorecer la convivencia y el desarrollo de las actividades. Durante el curso se impartirán disciplinas deportivas como fútbol, béisbol, basquetbol y tochito, además de talleres de baile, teatro, música y manualidades. También se realizarán actividades científicas con experimentos y dinámicas recreativas. Puente indicó que la temática de esta edición estará inspirada en el fútbol, aprovechando el interés que generó recientemente la Copa Mundial de la FIFA. El curso tendrá un costo de 750 pesos, cantidad que incluye las dos semanas de actividades, una playera conmemorativa y los materiales que utilizarán los asistentes durante el campamento.

Las inscripciones permanecen abiertas y pueden realizarse directamente en la recepción del edificio de la biblioteca del Biblioparque Sur, de lunes a viernes, en un horario de 8:00 a 20:00 horas. Las actividades se desarrollarán diariamente de 9:00 a 14:00 horas, horario que, señaló el funcionario, busca facilitar la organización de las familias durante el periodo vacacional.