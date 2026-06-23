Cursos de verano en Saltillo superan los 4 mil pesos; estas son las opciones gratuitas

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    Cursos de verano en Saltillo superan los 4 mil pesos; estas son las opciones gratuitas
    Los cursos representan una alternativa para mantener activos a niñas y niños durante las vacaciones, especialmente en hogares donde ambos padres trabajan. ESPECIAL

Una familia con dos hijos podría pagar alrededor de 8 mil pesos en cursos privados, equivalente a una parte importante del ingreso mensual promedio

Con el cierre del ciclo escolar programado para el próximo 15 de julio, familias saltillenses han comenzado a buscar opciones para mantener a niñas y niños activos durante las vacaciones de verano, una necesidad que va más allá del entretenimiento y que se ha convertido en un apoyo para hogares donde ambos padres trabajan o las madres son el principal sostén económico.

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Sin embargo, el costo de los cursos de verano puede representar un desafío para la economía familiar. Mientras algunas instituciones privadas ofrecen programas de una o dos semanas con actividades deportivas, recreativas, manualidades y juegos por hasta 4 mil pesos por menor, una familia con dos hijos podría desembolsar alrededor de 8 mil pesos durante el periodo vacacional tan solo en el pago de inscripción.

De acuerdo con el estudio más reciente del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el ingreso laboral promedio mensual en la Zona Metropolitana de Saltillo es de 14 mil 115 pesos, por lo que destinar 8 mil pesos a cursos de verano equivaldría a cerca del 57 por ciento de ese ingreso.

Ante este panorama, las opciones públicas se convierten en una alternativa más accesible. El Gobierno Municipal de Saltillo anunció su curso de verano en el Biblioparque Sur con un costo de 700 pesos por participante, lo que significaría un gasto de mil 400 pesos para una familia con dos hijos, equivalente a poco menos del 10 por ciento del ingreso promedio mensual.

El programa se realizará del 3 al 14 de agosto y contempla actividades deportivas, educativas y recreativas, entre ellas fútbol, basquetbol, manualidades, experimentos, baile, torneos, demostraciones de la unidad K9, primeros auxilios y un día acuático. Se espera la participación de hasta 500 menores de entre 6 y 12 años.

Otra alternativa es el curso intensivo de natación que ofrecen los Centros Acuáticos de Coahuila, con un costo de 800 pesos por dos semanas de actividades. Para dos menores, el desembolso sería de mil 600 pesos.

La Universidad Autónoma de Coahuila también abrió inscripciones para el programa Lobos Camp 2026, con un costo de 550 pesos para hijos de trabajadores universitarios y de mil 700 pesos para externos. En este último caso, una familia con dos hijos pagaría 3 mil 400 pesos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/abre-saltillo-inscripciones-para-cursos-de-verano-2026-en-el-biblioparque-sur-BB21469679

Por su parte, el Club de Ciencias de Verano organizado por el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (COECYT) es gratuito, aunque los espacios disponibles ya fueron ocupados.

Aunque los cursos de verano representan una oportunidad para que niñas y niños desarrollen habilidades deportivas, científicas o artísticas durante el receso escolar, su costo obliga a muchas familias a buscar alternativas que se ajusten a sus posibilidades económicas, especialmente en hogares con más de un hijo.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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