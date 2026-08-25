Saltillo: dan mantenimiento al arroyo Pericos para mejorar condiciones en la zona

El Gobierno Municipal de Saltillo mantiene los trabajos de limpieza en arroyos, cauces naturales y puentes peatonales de distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de conservar estos espacios en mejores condiciones para la población. Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, cuadrillas del programa “Aquí Andamos” realizaron este martes labores de limpieza y deshierbe en el puente peatonal ubicado sobre la vialidad Francisco Ealy Ortiz, entre las calles Delicias y Armadillo, en el fraccionamiento Nuevo Mirasierra.

Los trabajos incluyeron el retiro de maleza y basura acumulada en el paso peatonal, con el propósito de mejorar las condiciones de seguridad para las personas que utilizan diariamente esta infraestructura. De manera paralela personal municipal llevó a cabo labores de limpieza en un tramo del arroyo Pericos, a la altura de la Calle 6, punto que comunica a las colonias Ignacio Zaragoza y Mirasierra.

El alcalde Javier Díaz González señaló que estas acciones continuarán en diferentes sectores de la capital de Coahuila, mediante cuadrillas municipales que atienden tanto las necesidades detectadas como los reportes realizados por la ciudadanía. Los reportes pueden efectuarse a través del asistente virtual “Saltillo Fácil”, en el número 844-160-08-08, para solicitar atención ante situaciones relacionadas con limpieza y mantenimiento de espacios públicos.