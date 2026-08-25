Saltillo: dan mantenimiento al arroyo Pericos para mejorar condiciones en la zona

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    Saltillo: dan mantenimiento al arroyo Pericos para mejorar condiciones en la zona
    Personal municipal también realizó trabajos de limpieza en un tramo del arroyo Pericos. CORTESÍA

Cuadrillas de ‘Aquí Andamos’ limpiaron y deshierbaron un puente peatonal y atendieron el arroyo

El Gobierno Municipal de Saltillo mantiene los trabajos de limpieza en arroyos, cauces naturales y puentes peatonales de distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de conservar estos espacios en mejores condiciones para la población.

Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, cuadrillas del programa “Aquí Andamos” realizaron este martes labores de limpieza y deshierbe en el puente peatonal ubicado sobre la vialidad Francisco Ealy Ortiz, entre las calles Delicias y Armadillo, en el fraccionamiento Nuevo Mirasierra.

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Los trabajos incluyeron el retiro de maleza y basura acumulada en el paso peatonal, con el propósito de mejorar las condiciones de seguridad para las personas que utilizan diariamente esta infraestructura.

De manera paralela personal municipal llevó a cabo labores de limpieza en un tramo del arroyo Pericos, a la altura de la Calle 6, punto que comunica a las colonias Ignacio Zaragoza y Mirasierra.

$!El Ayuntamiento informó que los trabajos continuarán en distintos sectores de Saltillo.
El Ayuntamiento informó que los trabajos continuarán en distintos sectores de Saltillo. CORTESÍA
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El alcalde Javier Díaz González señaló que estas acciones continuarán en diferentes sectores de la capital de Coahuila, mediante cuadrillas municipales que atienden tanto las necesidades detectadas como los reportes realizados por la ciudadanía.

Los reportes pueden efectuarse a través del asistente virtual “Saltillo Fácil”, en el número 844-160-08-08, para solicitar atención ante situaciones relacionadas con limpieza y mantenimiento de espacios públicos.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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