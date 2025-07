Saltillo: Dan último adiós a Nohemí Durán; restaurante y legado continuarán

Destacaron a Nohemí como una mujer que trataba a sus clientes por igual, además de que alimentaba no solo el cuerpo sino también el espíritu

V annesa Marlem Valdés Durán, hija de Nohemí, aseguró que el negocio que llevaba el nombre de su madre no cerrará y, al contrario, en su honor se buscará mejorar.

“Es renovarlo completamente para que la gente no piense que al irse mi mamá, pues el negocio ya no va a ser igual. Pero no, por honor a mi mamá va a mejorar el negocio en todos los aspectos. Esperamos que la gente, los clientes que en algún momento se fueron, regresen y que las nuevas generaciones conozcan el negocio de mi mamá. Vamos a estar siempre para la gente saltillense, por lo que mi mamá siempre trabajó y siempre luchó”, expuso Vannesa.

Agregó que las muestras de cariño que recibió la familia este lunes y durante el fin de semana, a través de distintos medios, fueron un abrazo para sobrellevar el duelo y el dolor.