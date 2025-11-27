Saltillo: dejan en libertad a dos tras pagar multas; uno de ellos hirió brutalmente a hombre en riña

Durante la tarde de este jueves comparecieron ante un juez penal Tomás N. y Óscar Omar N. para la formulación de imputación. A Tomás N. se le imputó el cargo de lesiones levísimas calificadas, presuntamente cometidas con brutal ferocidad en agravio de Enrique González.

De acuerdo con lo expuesto, lo atacó físicamente durante una riña registrada al sur de Saltillo, por lo que se le inició la causa penal 243/2025 para que respondiera por los hechos.

TE PUEDE INTERESAR: Se desprende remolque en movimiento y deja un lesionado al oriente de Saltillo

Como salida alterna, su defensa solicitó la reparación del daño mediante el pago de 35 mil pesos. La parte afectada estuvo de acuerdo y la jueza de la sala penal número tres, Zaida Martínez, dio por concluida la investigación.

La situación de Óscar N. fue distinta, ya que fue denunciado ante la agencia del Ministerio Público por el delito de robo. Bajo el número de proceso 0991/2025, y con el objetivo de no llegar a juicio, buscó una salida alterna mediante la reparación del daño.

Antes de su audiencia de formulación de imputación, mencionó que ya había celebrado un acuerdo reparatorio con la parte afectada. Se le señaló por haberse introducido a un taller de enderezado y pintura, ubicado por el rumbo de la carretera a Zacatecas, de donde sustrajo piezas motrices.

Pagó un monto total de 20 mil pesos, dividido en dos partes: una de 15 mil pesos y otra de 5 mil. Así lo confirmó el agente del Ministerio Público, Christian Emmanuel Sánchez Espinosa, al señalar que el afectado también aceptó el trato, con lo que se dio por concluida la investigación.