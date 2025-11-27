Se desprende remolque en movimiento y deja un lesionado al oriente de Saltillo

José Guadalupe “N”, de 49 años, resultó con una lesión de consideración la mañana de este jueves, luego de un accidente registrado sobre el bulevar Jesús Valdés Sánchez en Saltillo, donde un remolque se desprendió de una camioneta en movimiento y provocó diversos daños en la zona.

El siniestro se reportó alrededor de las 09:30 horas, a la altura de la colonia Oceanía. El incidente ocurrió cuando al conductor de un Jeep Wrangler se le desprendió el remolque que jalaba mientras avanzaba con dirección a Malasia. La estructura metálica siguió su trayectoria sin control sobre la banqueta, derribó un árbol y arrancó parte de un barandal metálico.

