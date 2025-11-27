Se desprende remolque en movimiento y deja un lesionado al oriente de Saltillo

Saltillo
/ 27 noviembre 2025
    Se desprende remolque en movimiento y deja un lesionado al oriente de Saltillo
    El remolque desprendido avanzó varios metros sin control hasta impactar mobiliario urbano en la colonia Oceanía. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

El conductor fue detenido tras el accidente que provocó daños en un árbol y un barandal, además de afectar la circulación en la zona

José Guadalupe “N”, de 49 años, resultó con una lesión de consideración la mañana de este jueves, luego de un accidente registrado sobre el bulevar Jesús Valdés Sánchez en Saltillo, donde un remolque se desprendió de una camioneta en movimiento y provocó diversos daños en la zona.

El siniestro se reportó alrededor de las 09:30 horas, a la altura de la colonia Oceanía. El incidente ocurrió cuando al conductor de un Jeep Wrangler se le desprendió el remolque que jalaba mientras avanzaba con dirección a Malasia. La estructura metálica siguió su trayectoria sin control sobre la banqueta, derribó un árbol y arrancó parte de un barandal metálico.

$!El barandal metálico quedó arrancado tras el paso del remolque que se desprendió del Jeep Wrangler.
El barandal metálico quedó arrancado tras el paso del remolque que se desprendió del Jeep Wrangler. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Durante el desplazamiento del remolque, un tramo del barandal desprendido y un tubo golpearon a José Guadalupe “N”, quien sufrió una herida de gravedad en la cabeza.

$!La zona permaneció acordonada mientras personal de auxilio retiraba los escombros y liberaba el carril afectado.
La zona permaneció acordonada mientras personal de auxilio retiraba los escombros y liberaba el carril afectado. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Testigos del hecho solicitaron apoyo al número de emergencias 911, por lo que paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindar atención al lesionado. Tras su valoración inicial, fue trasladado al ISSSTE para una revisión más detallada.

$!Agentes de Tránsito Municipal detuvieron al conductor del vehículo para deslindar responsabilidades.
Agentes de Tránsito Municipal detuvieron al conductor del vehículo para deslindar responsabilidades. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

El conductor de la camioneta, identificado como Zarquiz Enrique, de 33 años, así como su acompañante, fueron revisados por personal de una ambulancia privada, descartándose lesiones graves. Agentes de Tránsito Municipal procedieron a detener al automovilista para deslindar responsabilidades.

La circulación permaneció afectada durante varios minutos, hasta que el carril obstruido fue liberado y el flujo vehicular normalizado.

