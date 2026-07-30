Saltillo: delimitan carriles en bulevar Colosio para brindar mayor seguridad

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    Saltillo: delimitan carriles en bulevar Colosio para brindar mayor seguridad
    El programa “Aquí Andamos” rehabilitó puntos del pavimento deteriorado. CORTESÍA

El objetivo de estas acciones es lograr una circulación vehicular más ordenada y brindar mayor seguridad a peatones y automovilistas

Con el objetivo de mejorar la circulación vehicular, fortalecer la seguridad vial y recuperar espacios públicos, el Gobierno Municipal de Saltillo realizó diversas acciones de mantenimiento urbano en diferentes sectores de la ciudad.

Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, se llevaron a cabo trabajos de delimitación de carriles centrales sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, en el tramo comprendido entre los bulevares Fundadores y Los Pastores, al oriente de Saltillo.

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Estas labores forman parte de la estrategia municipal para contar con vialidades más ordenadas y funcionales, brindando mayor seguridad tanto a automovilistas como a peatones.

De manera simultánea, las cuadrillas del programa “Aquí Andamos” realizaron trabajos de rehabilitación del pavimento en distintos puntos del bulevar Francisco Coss, en el sentido de oriente a poniente, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito para conductores, motociclistas y peatones.

Asimismo, con apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, personal municipal reforzó las labores de deshierbe y limpieza integral en el arroyo Del Cuatro, a la altura de la colonia Balcones de la Aurora, donde se retiró maleza y residuos con el objetivo de prevenir riesgos por acumulación de basura y presencia de fauna nociva.

Como parte de las acciones de recuperación y embellecimiento de espacios públicos, el Ayuntamiento intervino áreas verdes y una cancha deportiva ubicada en la plaza localizada entre las calles Maravillas, Del Rosal y avenida Los Nardos, en la colonia Valle de las Flores.

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Además, se efectuaron trabajos de limpieza profunda y retiro de maleza en la plaza situada entre las calles México, Perú y El Salvador, en la colonia América, para ofrecer entornos más seguros y adecuados para la convivencia familiar, el deporte y la recreación.

El Gobierno Municipal destacó que estas acciones continuarán en distintos puntos de Saltillo como parte del compromiso de mantener una ciudad más limpia, ordenada y con mejores espacios para sus habitantes.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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