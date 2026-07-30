Saltillo: delimitan carriles en bulevar Colosio para brindar mayor seguridad
El objetivo de estas acciones es lograr una circulación vehicular más ordenada y brindar mayor seguridad a peatones y automovilistas
Con el objetivo de mejorar la circulación vehicular, fortalecer la seguridad vial y recuperar espacios públicos, el Gobierno Municipal de Saltillo realizó diversas acciones de mantenimiento urbano en diferentes sectores de la ciudad.
Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, se llevaron a cabo trabajos de delimitación de carriles centrales sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, en el tramo comprendido entre los bulevares Fundadores y Los Pastores, al oriente de Saltillo.
Estas labores forman parte de la estrategia municipal para contar con vialidades más ordenadas y funcionales, brindando mayor seguridad tanto a automovilistas como a peatones.
De manera simultánea, las cuadrillas del programa “Aquí Andamos” realizaron trabajos de rehabilitación del pavimento en distintos puntos del bulevar Francisco Coss, en el sentido de oriente a poniente, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito para conductores, motociclistas y peatones.
Asimismo, con apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, personal municipal reforzó las labores de deshierbe y limpieza integral en el arroyo Del Cuatro, a la altura de la colonia Balcones de la Aurora, donde se retiró maleza y residuos con el objetivo de prevenir riesgos por acumulación de basura y presencia de fauna nociva.
Como parte de las acciones de recuperación y embellecimiento de espacios públicos, el Ayuntamiento intervino áreas verdes y una cancha deportiva ubicada en la plaza localizada entre las calles Maravillas, Del Rosal y avenida Los Nardos, en la colonia Valle de las Flores.
Además, se efectuaron trabajos de limpieza profunda y retiro de maleza en la plaza situada entre las calles México, Perú y El Salvador, en la colonia América, para ofrecer entornos más seguros y adecuados para la convivencia familiar, el deporte y la recreación.
El Gobierno Municipal destacó que estas acciones continuarán en distintos puntos de Saltillo como parte del compromiso de mantener una ciudad más limpia, ordenada y con mejores espacios para sus habitantes.