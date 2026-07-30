Saltillo: delimitan carriles en bulevar Colosio para brindar mayor seguridad

Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, se llevaron a cabo trabajos de delimitación de carriles centrales sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, en el tramo comprendido entre los bulevares Fundadores y Los Pastores, al oriente de Saltillo.

Con el objetivo de mejorar la circulación vehicular, fortalecer la seguridad vial y recuperar espacios públicos, el Gobierno Municipal de Saltillo realizó diversas acciones de mantenimiento urbano en diferentes sectores de la ciudad.

Estas labores forman parte de la estrategia municipal para contar con vialidades más ordenadas y funcionales, brindando mayor seguridad tanto a automovilistas como a peatones.

De manera simultánea, las cuadrillas del programa “Aquí Andamos” realizaron trabajos de rehabilitación del pavimento en distintos puntos del bulevar Francisco Coss, en el sentido de oriente a poniente, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito para conductores, motociclistas y peatones.

Asimismo, con apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, personal municipal reforzó las labores de deshierbe y limpieza integral en el arroyo Del Cuatro, a la altura de la colonia Balcones de la Aurora, donde se retiró maleza y residuos con el objetivo de prevenir riesgos por acumulación de basura y presencia de fauna nociva.

Como parte de las acciones de recuperación y embellecimiento de espacios públicos, el Ayuntamiento intervino áreas verdes y una cancha deportiva ubicada en la plaza localizada entre las calles Maravillas, Del Rosal y avenida Los Nardos, en la colonia Valle de las Flores.