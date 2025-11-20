Saltillo: Delimitan carriles en bulevar Francisco Coss para mejorar seguridad vial

El Gobierno Municipal de Saltillo continúa reforzando acciones para mejorar la movilidad, el orden urbano y la seguridad vial mediante la delimitación de carriles centrales en diversas avenidas de la ciudad. Las labores forman parte del programa Aquí Andamos, instruido por el alcalde Javier Díaz González y respaldado por el Gobierno del Estado, con el objetivo de agilizar el tránsito y reducir accidentes en zonas de alta afluencia vehicular.

En días recientes, brigadas municipales aplicaron pintura blanca con material reflejante sobre el bulevar Francisco Coss, en el tramo comprendido entre la calzada Emilio Carranza y Paseo de la Reforma. La intervención permite marcar con mayor claridad los carriles, evitar maniobras riesgosas e invasiones de espacio, además de incrementar la visibilidad en horarios nocturnos y durante condiciones de lluvia.

TE PUEDE INTERESAR: Salud sexual al alcance de todos en la Ruta Recreativa de Saltillo este próximo domingo

Estas acciones se suman a trabajos previos de delimitación realizados en los bulevares Fundadores, Venustiano Carranza, Emilio Arizpe de la Maza, Luis Donaldo Colosio, Mirasierra, José Musa de León, Pedro Figueroa, Eulalio Gutiérrez Treviño, Prolongación Urdiñola, así como en las calzadas Antonio Cárdenas y Francisco I. Madero. El Municipio señaló que la correcta señalización también facilita la identificación de carriles especiales destinados a rutas troncales del programa Aquí Vamos Gratis, áreas de incorporación y zonas de vuelta continua.