Saltillo: Delimitan carriles en bulevar Francisco Coss para mejorar seguridad vial
En la vialidad se aplicó pintura blanca reflejante para mejorar visibilidad, reducir maniobras riesgosas y evitar invasión de carriles
El Gobierno Municipal de Saltillo continúa reforzando acciones para mejorar la movilidad, el orden urbano y la seguridad vial mediante la delimitación de carriles centrales en diversas avenidas de la ciudad. Las labores forman parte del programa Aquí Andamos, instruido por el alcalde Javier Díaz González y respaldado por el Gobierno del Estado, con el objetivo de agilizar el tránsito y reducir accidentes en zonas de alta afluencia vehicular.
En días recientes, brigadas municipales aplicaron pintura blanca con material reflejante sobre el bulevar Francisco Coss, en el tramo comprendido entre la calzada Emilio Carranza y Paseo de la Reforma. La intervención permite marcar con mayor claridad los carriles, evitar maniobras riesgosas e invasiones de espacio, además de incrementar la visibilidad en horarios nocturnos y durante condiciones de lluvia.
Estas acciones se suman a trabajos previos de delimitación realizados en los bulevares Fundadores, Venustiano Carranza, Emilio Arizpe de la Maza, Luis Donaldo Colosio, Mirasierra, José Musa de León, Pedro Figueroa, Eulalio Gutiérrez Treviño, Prolongación Urdiñola, así como en las calzadas Antonio Cárdenas y Francisco I. Madero. El Municipio señaló que la correcta señalización también facilita la identificación de carriles especiales destinados a rutas troncales del programa Aquí Vamos Gratis, áreas de incorporación y zonas de vuelta continua.
Además de los trabajos viales, el Gobierno Municipal implementa acciones complementarias para mejorar el entorno urbano. En el bulevar Vito Alessio Robles se llevó a cabo una jornada de reforestación con la siembra de árboles de la especie Encino siempre verde, a la altura del cruce con Nazario S. Ortiz Garza. La vegetación contribuirá a mejorar la calidad del aire, capturar dióxido de carbono, generar sombra y fomentar la biodiversidad, al servir como refugio para aves e insectos benéficos.
En el mismo sector, personal municipal realizó limpieza y desazolve del camellón central y laterales, en el tramo que conecta desde Avenida Universidad hasta la colonia Asturias.
De manera paralela, brigadas municipales continúan con la reconstrucción de banquetas en el perímetro del Parque Abraham Curbelo, en la colonia Ruiz Cortines, donde se rehabilitan mil 415 metros cuadrados de aceras para brindar mayor seguridad a peatones que utilizan el espacio recreativo.
También se instalaron boyas viales en las calles Girasol y Violetas, en la colonia Valles de las Flores Popular, con el fin de reforzar la seguridad de los vecinos y ordenar el tránsito en la zona.
Finalmente, el Gobierno Municipal recordó que se encuentra disponible el chatbot Saltillo Fácil al número 844-160-08-08, mediante el cual la ciudadanía puede realizar reportes de servicios públicos para su atención oportuna.