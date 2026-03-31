Conductora derriba poste y vuelca tras sentirse mal en Saltillo

Una mujer resultó lesionada luego de un accidente vial registrado sobre el bulevar Isidro López Zertuche, entre las calles Puerto Progreso y Puerto Escondido, en Saltillo. La conductora fue identificada como Elsa Margarita ¨N¨, de 52 años, quien momentos antes había acudido a donar sangre y posteriormente se dirigía a su domicilio en la colonia Las Brisas Poniente.

Mientras circulaba por la vialidad, la mujer comenzó a sentirse mal, lo que habría provocado que perdiera el control del vehículo que conducía, un Chevrolet Sonic. Según la información disponible, la conductora presuntamente pisó el acelerador al sentirse mal y se desvió hacia su derecha, donde se impactó contra un poste.

Tras el choque, el vehículo terminó por volcarse, quedando sobre el camellón y parte de la vía lateral, lo que generó movilización de cuerpos de auxilio. Elementos de seguridad y personal de emergencia acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente y brindar atención a la conductora, quien fue valorada en el sitio. La mujer fue llevada a las instalaciones de la Clínica Dos del IMSS, donde se determinarán las lesiones y los daños que se produjeron tras el accidente, mientras que los familiares esperaron a la aseguradora para responder por los daños ocasionados.