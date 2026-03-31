Conductora derriba poste y vuelca tras sentirse mal en Saltillo

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Saltillo
/ 31 marzo 2026
    Conductora derriba poste y vuelca tras sentirse mal en Saltillo
    El automóvil se impactó contra un poste y posteriormente terminó volcado sobre el camellón y parte de la vía lateral. ULISES MARTÍNEZ

La mujer fue trasladada a la Clínica Dos del IMSS para su valoración médica tras resultar lesionada en el accidente

Una mujer resultó lesionada luego de un accidente vial registrado sobre el bulevar Isidro López Zertuche, entre las calles Puerto Progreso y Puerto Escondido, en Saltillo.

La conductora fue identificada como Elsa Margarita ¨N¨, de 52 años, quien momentos antes había acudido a donar sangre y posteriormente se dirigía a su domicilio en la colonia Las Brisas Poniente.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/se-atraviesa-y-manda-a-motociclista-al-pavimento-en-saltillo-GL19745715
$!Elementos de seguridad tomaron conocimiento del percance y realizaron maniobras para abanderar la zona.
Elementos de seguridad tomaron conocimiento del percance y realizaron maniobras para abanderar la zona. ULISES MARTÍNEZ

Mientras circulaba por la vialidad, la mujer comenzó a sentirse mal, lo que habría provocado que perdiera el control del vehículo que conducía, un Chevrolet Sonic.

Según la información disponible, la conductora presuntamente pisó el acelerador al sentirse mal y se desvió hacia su derecha, donde se impactó contra un poste.

$!La mujer fue trasladada a la Clínica Dos del IMSS para su valoración médica tras el aparatoso accidente.
La mujer fue trasladada a la Clínica Dos del IMSS para su valoración médica tras el aparatoso accidente. ULISES MARTÍNEZ

Tras el choque, el vehículo terminó por volcarse, quedando sobre el camellón y parte de la vía lateral, lo que generó movilización de cuerpos de auxilio.

Elementos de seguridad y personal de emergencia acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente y brindar atención a la conductora, quien fue valorada en el sitio.

La mujer fue llevada a las instalaciones de la Clínica Dos del IMSS, donde se determinarán las lesiones y los daños que se produjeron tras el accidente, mientras que los familiares esperaron a la aseguradora para responder por los daños ocasionados.

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