Saltillo: Derrapa Camaro en Venustiano Carranza y provoca choque por ir a exceso de velocidad

Un accidente vial se registró durante la madrugada de este sábado sobre el puente vehicular de la avenida Campanares, luego de que un conductor presuntamente bajo los efectos del alcohol perdiera el control de su automóvil y chocara contra otro vehículo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 02:30 horas, cuando el joven circulaba sobre el bulevar Venustiano Carranza de norte a sur a bordo de un Chevrolet Camaro, presuntamente a exceso de velocidad tras regresar de una reunión en la ciudad de Ramos Arizpe.

TE PUEDE INTERESAR: Localizan a veracruzano de 83 años sin vida en hotel de Saltillo

De acuerdo con los primeros reportes, al intentar cambiar de carril para esquivar a otro automóvil, el Camaro derrapó y se impactó por alcance contra un Chevrolet Chevy, lo que ocasionó que este último perdiera el control y quedara detenido en el carril central del puente.