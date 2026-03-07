Saltillo: Derrapa Camaro en Venustiano Carranza y provoca choque por ir a exceso de velocidad
Conductor presuntamente bajo los efectos del alcohol perdió el control del vehículo
Un accidente vial se registró durante la madrugada de este sábado sobre el puente vehicular de la avenida Campanares, luego de que un conductor presuntamente bajo los efectos del alcohol perdiera el control de su automóvil y chocara contra otro vehículo.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 02:30 horas, cuando el joven circulaba sobre el bulevar Venustiano Carranza de norte a sur a bordo de un Chevrolet Camaro, presuntamente a exceso de velocidad tras regresar de una reunión en la ciudad de Ramos Arizpe.
De acuerdo con los primeros reportes, al intentar cambiar de carril para esquivar a otro automóvil, el Camaro derrapó y se impactó por alcance contra un Chevrolet Chevy, lo que ocasionó que este último perdiera el control y quedara detenido en el carril central del puente.
Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para abanderar la circulación y evitar otro percance, además de entrevistarse con los conductores involucrados.
Paramédicos no fueron requeridos, ya que no se reportaron personas lesionadas; únicamente se registraron daños materiales.
Finalmente, las unidades fueron aseguradas y trasladadas a un corralón, mientras que el caso fue turnado al Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades.