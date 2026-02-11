Saltillo desarrollará app para medir uso de ciclovías; aplicará IA para sincronizacón de semáforos

Saltillo
/ 11 febrero 2026
    Saltillo desarrollará app para medir uso de ciclovías; aplicará IA para sincronizacón de semáforos
    La herramienta, desarrollada por la Facultad de Físico-Matemáticas de la UAdeC, permitirá analizar origen-destino y demanda para optimizar la ubicación de cicloestaciones. FOTO: VANGUARDIA

El Municipio, en coordinación con la UAdeC, impulsa una herramienta tecnológica para analizar origen-destino y demanda de la infraestructura ciclista

En Saltillo se trabaja en el desarrollo de una aplicación que permitirá analizar con mayor precisión el uso y la funcionalidad de la ciclovía en la ciudad. El alcalde Javier Díaz aseguró que el tema está dentro de una estrategia de movilidad integral. “No solamente es el tema del transporte público, sino al final de cuentas tenemos que ir buscando beneficiar al peatón, beneficiar al ciclista”, afirmó.

El titular del Instituto Municipal de Planeación (Implan), Alberto Salinas, explicó que la herramienta permitirá recopilar información para delimitar trazos y cicloestaciones. “Lo que se propone es una aplicación para poder analizar bien el uso de la ciclovía por medio de una aplicación, es decir, los orígenes, destino, cuánta gente la está usando, en qué zona la usan más”, dijo.

Actualmente existen 12 cicloestaciones en la ciudad. Con la información que arroje el análisis, se evaluará si algunas deben reubicarse o reforzarse en puntos con mayor demanda.

“Con la información que salga de esta aplicación pudiéramos ver que algunas no tengan el uso adecuado. Entonces, pudiéramos dar la opción de reinstalarlas en puntos donde el análisis nos diga que pueden tener mayor utilidad”, indicó.

La aplicación se encuentra en etapa de lanzamiento y los primeros resultados podrían generarse hacia el cierre del primer trimestre del año. En una primera fase será de uso interno para la administración municipal, aunque se contempla que posteriormente pueda abrirse a consulta pública.

El proyecto — cargo de la Facultad de Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Coahuila— obtuvo un financiamiento de 250 mil pesos a través del Foncyt —beca del COECYT—, informó la regidora Lucía Dávila, presidenta de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación.

El Municipio implementa un sistema de inteligencia artificial en Presidente Cárdenas para sincronizar semáforos de acuerdo con el aforo vehicular en tiempo real. FOTO: VANGUARDIA

“Es un proyecto de una aplicación para poder tener una información más científica sobre dónde debería estar colocada y cuál debería ser la dinámica de una ciclovía dentro de la ciudad”, dijo.

IA PARA SINCRONIZACIÓN DE SEMÁFOROS

En paralelo, el Alcalde informó que el Municipio está por concluir la implementación de un sistema de inteligencia artificial para la sincronización de semáforos en Presidente Cárdenas, en el tramo que va de Emilio Carranza hasta Urdiñola.

“Es totalmente con inteligencia artificial. La inteligencia artificial te da la cantidad de aforo vehicular que tienes por cada uno de los semáforos, y por la misma cantidad te va prolongando el tiempo que debe tener el verde o el rojo”, comentó.

El sistema también incorpora el cruce peatonal y permitirá ajustar los tiempos en función del flujo real por hora y por día. De funcionar conforme a lo previsto, podría replicarse en otras vialidades. “Si logramos mejorar la movilidad en todos los sentidos, vamos a poder implementarlo en diferentes partes de Saltillo”, agregó.

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

