Saltillo desarrollará app para medir uso de ciclovías; aplicará IA para sincronizacón de semáforos

En Saltillo se trabaja en el desarrollo de una aplicación que permitirá analizar con mayor precisión el uso y la funcionalidad de la ciclovía en la ciudad. El alcalde Javier Díaz aseguró que el tema está dentro de una estrategia de movilidad integral. “No solamente es el tema del transporte público, sino al final de cuentas tenemos que ir buscando beneficiar al peatón, beneficiar al ciclista”, afirmó.

El titular del Instituto Municipal de Planeación (Implan), Alberto Salinas, explicó que la herramienta permitirá recopilar información para delimitar trazos y cicloestaciones. “Lo que se propone es una aplicación para poder analizar bien el uso de la ciclovía por medio de una aplicación, es decir, los orígenes, destino, cuánta gente la está usando, en qué zona la usan más”, dijo.

Actualmente existen 12 cicloestaciones en la ciudad. Con la información que arroje el análisis, se evaluará si algunas deben reubicarse o reforzarse en puntos con mayor demanda.

“Con la información que salga de esta aplicación pudiéramos ver que algunas no tengan el uso adecuado. Entonces, pudiéramos dar la opción de reinstalarlas en puntos donde el análisis nos diga que pueden tener mayor utilidad”, indicó.

La aplicación se encuentra en etapa de lanzamiento y los primeros resultados podrían generarse hacia el cierre del primer trimestre del año. En una primera fase será de uso interno para la administración municipal, aunque se contempla que posteriormente pueda abrirse a consulta pública.

El proyecto — cargo de la Facultad de Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Coahuila— obtuvo un financiamiento de 250 mil pesos a través del Foncyt —beca del COECYT—, informó la regidora Lucía Dávila, presidenta de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación.