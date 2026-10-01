Gestión de factibilidad de agua para nuevos desarrollos cada vez es más difícil: IP

Ante los problemas que se tiene con el tema del agua, el ex presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) Saltillo, Héctor Aguirre, indicó que cada vez es más difícil para los desarrolladores que les den factibilidades de agua.

Agregó que esto se da más en el poniente de la ciudad y recordó que hasta manifestaciones de vecinos de colonias se han realizado porque no les llegaba el agua, aunque recordó que se tiene un proyecto muy ambicioso como es el Acuaférico.

TE PUEDE INTERESAR: Remesas caen 3.6% en agosto, pero superan los 5 mil mdd: Banxico

Sin embargo, agregó que por lo pronto, cada vez es más difícil para los desarrolladores que les den factibilidades de agua, lo que también limita la compra de tierra porque sin tener la garantía de esa factibilidad no compraría un terreno para construir un desarrollador.

Por otra parte, también en relación al caso de las factibilidades, aunque en este caso de electricidad para el sector industrial, en el que no se les garantiza ciertos KVAS para algún proceso y eso implica que alguien volteé a ver otro lugar donde sí les puedan garantizar el suministro, lo que se da no solo es en la Región Sureste, sino también a nivel nacional.