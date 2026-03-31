Saltillo: detonará crecimiento inmobiliario en zonas sur y poniente por industria
La expansión urbana de la capital coahuilense se diversifica más allá del sector norte ante la llegada de nuevas inversiones
Aunque históricamente el sector norte de Saltillo se consideró como el polo de mayor plusvalía, actualmente la ciudad experimenta un crecimiento dinámico hacia el sur y el poniente.
Eduardo Javier Aldape Cavazos, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) en Saltillo, explicó en entrevista con VANGUARDIA que zonas como Derramadero y el área sur-poniente concentran ahora una importante cantidad de nuevos fraccionamientos y centros comerciales.
El representante de los inmobiliarios detalló que el valor de las propiedades en estos sectores ha aumentado de manera considerable debido a la consolidación de la zona industrial.
“Para Derramadero, para el sur o el poniente, te das cuenta que hay muchos fraccionamientos nuevos, establecimientos y centros comerciales donde las propiedades aumentan mucho su plusvalía”, afirmó.
El especialista expuso que desarrolladoras nacionales ya tienen la mira puesta en el sector de Derramadero, donde se planea el establecimiento de complejos habitacionales y hoteleros.
Detalló que la presencia de empresas como Stellantis y Daimler en el corredor industrial del sur ha modificado la visión de los inversionistas, quienes ya no buscan únicamente el norte de la ciudad.
El presidente de AMPI señaló que en municipios vecinos como Arteaga también se registra un fenómeno de crecimiento con fraccionamientos cerrados que ofrecen seguridad y cercanía con los centros de trabajo.
OJO CLÍNICO, CLAVE PARA CENTRO HISTÓRICO
Respecto al Centro Histórico de Saltillo, el experto inmobiliario destacó que existe un “ojo clínico” por parte de inversionistas que están rescatando fincas de más de 100 años de antigüedad.
“Las casas antiguas las están convirtiendo en restaurantes o en bares muy agradables, los empresarios así lo ven y los proyectos son posibles con permisos de centro histórico”, expuso.
El modelo de desarrollo en el primer cuadro de la ciudad busca emular el estilo de destinos turísticos como Guanajuato o Querétaro, aprovechando las nuevas zonas peatonales como el caso de Paseo Capital.
Aldape Cavazos señaló que instituciones educativas también han mostrado interés en adquirir edificios antiguos en calles como General Cepeda para expandir sus campus aprovechando la conectividad del transporte.
PONIENTE, CON TERRENOS DE POTENCIAL
Por otro lado, el crecimiento hacia la salida a la carretera a Torreón al poniente de Saltillo representa una oportunidad para el desarrollo de bodegas y plazas comerciales de gran formato.
“Hay muchísimos terrenos en la carretera a Torreón que se pueden aprovechar para bodegas o plazas comerciales tipo Plaza Sendero, porque hay mucha gente en esas colonias”, señaló.
En dicho sector habitan vecinos de colonias como Saltillo 2000, La Valencia o Ankara que tienen que trasladarse al norte o al centro de la ciudad para acceder a satisfactores de entretenimiento u ocio.
Por su parte, Andrea Morales Ramírez, directora de capacitación, de AMPI Saltillo, consideró que otro factor que reconfigurará el mapa inmobiliario es el proyecto del tren de pasajeros, el cual promete agilizar la movilidad hacia la ciudad de Monterrey.
Morales expuso que la conectividad ferroviaria permitirá que los espacios cercanos a las estaciones adquieran un valor estratégico para quienes trabajan fuera de la ciudad.
INUNDACIONES: DUDAS EN INVERSIONES
Aldape Cavazos expuso que el crecimiento de la plusvalía también se ve condicionado por los retos de infraestructura urbana, específicamente en el tema de drenaje pluvial y riesgos de inundación.
“Baja mucho la plusvalía en fraccionamientos que pasaron por situaciones de inundaciones, incluso fraccionamientos de renombre donde se vieron carros flotando”, afirmó.
El líder de AMPI comentó que tras las temporadas de lluvias, la percepción de los clientes cambió respecto a ciertas zonas que anteriormente eran muy demandadas.
A pesar de esto, señaló que el trabajo conjunto con las autoridades de Desarrollo Urbano para mejorar el drenaje pluvial ha permitido recuperar la confianza en sectores como el Country Club.
Finalmente, Aldape Cavazos recomendó a quienes buscan invertir en Saltillo que observen los terrenos baldíos en zonas consolidadas, ya que muchos inversionistas esperan a que la zona madure para inyectar capital en proyectos de gran escala.
“Llega un inversionista que le inyecta capital o se asocian con otros para hacer un proyecto grande aprovechando que el terreno ya agarró plusvalía”, concluyó.