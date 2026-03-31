Saltillo: detonará crecimiento inmobiliario en zonas sur y poniente por industria

Aunque históricamente el sector norte de Saltillo se consideró como el polo de mayor plusvalía, actualmente la ciudad experimenta un crecimiento dinámico hacia el sur y el poniente. Eduardo Javier Aldape Cavazos, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) en Saltillo, explicó en entrevista con VANGUARDIA que zonas como Derramadero y el área sur-poniente concentran ahora una importante cantidad de nuevos fraccionamientos y centros comerciales. El representante de los inmobiliarios detalló que el valor de las propiedades en estos sectores ha aumentado de manera considerable debido a la consolidación de la zona industrial. “Para Derramadero, para el sur o el poniente, te das cuenta que hay muchos fraccionamientos nuevos, establecimientos y centros comerciales donde las propiedades aumentan mucho su plusvalía”, afirmó.

El especialista expuso que desarrolladoras nacionales ya tienen la mira puesta en el sector de Derramadero, donde se planea el establecimiento de complejos habitacionales y hoteleros. Detalló que la presencia de empresas como Stellantis y Daimler en el corredor industrial del sur ha modificado la visión de los inversionistas, quienes ya no buscan únicamente el norte de la ciudad.

El presidente de AMPI señaló que en municipios vecinos como Arteaga también se registra un fenómeno de crecimiento con fraccionamientos cerrados que ofrecen seguridad y cercanía con los centros de trabajo. OJO CLÍNICO, CLAVE PARA CENTRO HISTÓRICO Respecto al Centro Histórico de Saltillo, el experto inmobiliario destacó que existe un “ojo clínico” por parte de inversionistas que están rescatando fincas de más de 100 años de antigüedad. “Las casas antiguas las están convirtiendo en restaurantes o en bares muy agradables, los empresarios así lo ven y los proyectos son posibles con permisos de centro histórico”, expuso. El modelo de desarrollo en el primer cuadro de la ciudad busca emular el estilo de destinos turísticos como Guanajuato o Querétaro, aprovechando las nuevas zonas peatonales como el caso de Paseo Capital. Aldape Cavazos señaló que instituciones educativas también han mostrado interés en adquirir edificios antiguos en calles como General Cepeda para expandir sus campus aprovechando la conectividad del transporte.



