    Saltillo: Disminuye rotación de personal en la región
    Las empresas están teniendo menos bajas de personal en estos últimos meses.

Canacintra detecta que personal está siendo más cauteloso; ante incertidumbre, IP ha reducido también contrataciones

La dinámica laboral ha cambiado en los últimos meses: las empresas han comenzado a notar que los trabajadores son más cautelosos antes de renunciar o buscar otro empleo, informó Arturo Reveles Márquez, presidente de Canacintra Coahuila Sureste.

El líder empresarial señaló que este ajuste coincide con el periodo en que varias compañías enfrentaron los efectos de los aranceles y frenaron nuevas contrataciones.

Ese contexto, agregó, modificó la manera en que las personas toman decisiones. “Antes se movían por cosas mínimas —si estaba más cerca, si el comedor era mejor, hasta por los zapatos—; ahora ya lo piensan mucho más”, dijo.

La Canacintra considera que el personal está siendo más cauteloso para evitar abandonar su empleo.
La Canacintra considera que el personal está siendo más cauteloso para evitar abandonar su empleo. Foto: Francisco Muñiz

Reveles añadió que, ante la incertidumbre, algunas firmas dejaron vacantes sin reemplazar cuando alguien renunciaba, lo que redujo aún más la movilidad interna. También mencionó que la región mantiene un comportamiento mixto: mientras ciertos giros siguen generando vacantes, otros permanecen contenidos.

Para el organismo empresarial, este cambio refleja que los trabajadores están valorando más la permanencia en sus centros laborales. De acuerdo con Reveles, la rotación ha disminuido entre 4 y 5 puntos porcentuales.

En octubre del año pasado, la Coparmex local afirmó que la tasa rotación en la localidad era de entre 5 y 18 por ciento, generando un costo de hasta 12 mil pesos por cada nuevo empleado tan solo en la capacitación para su nuevo encargo.

