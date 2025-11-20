Saltillo: Disminuye rotación de personal en la región

La dinámica laboral ha cambiado en los últimos meses: las empresas han comenzado a notar que los trabajadores son más cautelosos antes de renunciar o buscar otro empleo, informó Arturo Reveles Márquez, presidente de Canacintra Coahuila Sureste.

El líder empresarial señaló que este ajuste coincide con el periodo en que varias compañías enfrentaron los efectos de los aranceles y frenaron nuevas contrataciones.

Ese contexto, agregó, modificó la manera en que las personas toman decisiones. “Antes se movían por cosas mínimas —si estaba más cerca, si el comedor era mejor, hasta por los zapatos—; ahora ya lo piensan mucho más”, dijo.