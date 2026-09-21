Saltillo: dona municipio terrenos a Comisión Estatal de Vivienda para regularizar asentamientos

El pasado mes de agosto el cabildo aprobó la donación de dos terrenos en la zona conocida como Las Tetillas y otro más en la colonia Morelos Ampliación.

El Gobierno Municipal de Saltillo donó tres terrenos a la Comisión Estatal de Vivienda de la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Sevot) para regularizar asentamientos humanos.

A través del Periódico Oficial de Coahuila se informó que la desincorporación “con el objeto de llevar a cabo la regularización de dicho terreno y asentamiento humano irregular”.

Los documentos públicos detallaron que el de la colonia Morelos Ampliación colinda al norte con la calle Camino del Agua, al oriente con la calle 17, al poniente una calle del fraccionamiento Morelos y al sur con el polígono de zona de amortiguamiento de la Sierra de Zapalinamé.

Se informó que la donación a la dependencia estatal en este predio se dio por 33 mil metros cuadrados. En el caso de Tetillas se donaron dos fracciones, una de 6 mil 516 y otra de 39 mil 772 metros cuadrados.

En los casos de las dos colonias se condicionó la donación de los predios a que la Comisión Estatal de Vivienda “brinde certeza jurídica sobre el patrimonio”.