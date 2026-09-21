Saltillo: dona municipio terrenos a Comisión Estatal de Vivienda para regularizar asentamientos

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    Saltillo: dona municipio terrenos a Comisión Estatal de Vivienda para regularizar asentamientos
    La donación fue aprobada por el Cabildo de Saltillo en agosto. CORTESÍA

Fueron cerca de 80 mil metros cuadrados que se donaron al Gobierno Estatal para regularizar asentamientos en la zona urbana

El Gobierno Municipal de Saltillo donó tres terrenos a la Comisión Estatal de Vivienda de la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Sevot) para regularizar asentamientos humanos.

El pasado mes de agosto el cabildo aprobó la donación de dos terrenos en la zona conocida como Las Tetillas y otro más en la colonia Morelos Ampliación.

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A través del Periódico Oficial de Coahuila se informó que la desincorporación “con el objeto de llevar a cabo la regularización de dicho terreno y asentamiento humano irregular”.

Los documentos públicos detallaron que el de la colonia Morelos Ampliación colinda al norte con la calle Camino del Agua, al oriente con la calle 17, al poniente una calle del fraccionamiento Morelos y al sur con el polígono de zona de amortiguamiento de la Sierra de Zapalinamé.

Se informó que la donación a la dependencia estatal en este predio se dio por 33 mil metros cuadrados. En el caso de Tetillas se donaron dos fracciones, una de 6 mil 516 y otra de 39 mil 772 metros cuadrados.

En los casos de las dos colonias se condicionó la donación de los predios a que la Comisión Estatal de Vivienda “brinde certeza jurídica sobre el patrimonio”.

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También en ambos casos las solicitudes se aprobaron por unanimidad por la Comisión de Bienes Municipales, Equipo No Utilizable y Adquisiciones del Ayuntamiento.

Para los tres terrenos se especificó que los gastos e impuestos que deriven de la escrituración y el registro serán tramitados por la Comisión Estatal de Vivienda.

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Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

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