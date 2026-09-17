Saltillo: Dos quieren repetir en la Rectoría de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

A través de 2 comunicados fechados el 17 de septiembre, el H. Consejo Directivo informó a la comunidad universitaria los registros recibidos, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 183, fracción II, del Estatuto Universitario y en las respectivas convocatorias.

La Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) dio a conocer los nombres de quienes solicitaron su registro para participar en los procesos de elección de Rector y Director Regional para la gestión 2026-2030.

El propio Consejo Directivo precisó que la aparición de los nombres en las listas no implica que las personas ya sean candidatas, por lo que el proceso deberá continuar conforme a las disposiciones establecidas en las convocatorias.

OCHO BUSCAN LA RECTORÍA

Para la elección de Rector de la UAAAN correspondiente al periodo 2026-2030 fueron publicados 8 nombres.

Los registros corresponden a:

⦿ Dr. Lorenzo Alejandro López Barboza, adscrito al Departamento de Sociología de la División de Ciencias Socioeconómicas.

⦿ M.C. Guillermo Galván Gallegos, adscrito al Departamento de Administración Agropecuaria de la División de Ciencias Socioeconómicas.

⦿ Dr. Eladio Heriberto Cornejo Oviedo, adscrito al Departamento Forestal de la División de Agronomía.

⦿ Dr. Francisco Daniel Hernández Castillo, adscrito al Departamento de Parasitología de la División de Agronomía.

⦿ Dr. Luis Alberto Aguirre Uribe, adscrito al Departamento de Parasitología de la División de Agronomía.

⦿ Dr. Armando Rodríguez García, adscrito al Departamento de Fitomejoramiento de la División de Agronomía.

⦿ Dr. José Antonio González Fuentes, adscrito al Departamento de Horticultura de la División de Agronomía.

⦿ Dra. Rosalinda Mendoza Villarreal, adscrita al Departamento de Horticultura de la División de Agronomía.

Los primeros tres registros fueron recibidos el 15 de septiembre, mientras que los 5 restantes corresponden al 16 de septiembre, de acuerdo con la relación difundida por el Consejo Directivo.