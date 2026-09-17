Saltillo: Dos quieren repetir en la Rectoría de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

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    Saltillo: Dos quieren repetir en la Rectoría de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
    El Consejo Directivo de la UAAAN publicó los nombres de quienes solicitaron su registro para la elección de Rector 2026-2030. HÉCTOR GARCÍA

Publica UAAAN nombres de aspirantes a Rector y Director Regional de La Laguna

La Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) dio a conocer los nombres de quienes solicitaron su registro para participar en los procesos de elección de Rector y Director Regional para la gestión 2026-2030.

A través de 2 comunicados fechados el 17 de septiembre, el H. Consejo Directivo informó a la comunidad universitaria los registros recibidos, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 183, fracción II, del Estatuto Universitario y en las respectivas convocatorias.

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El propio Consejo Directivo precisó que la aparición de los nombres en las listas no implica que las personas ya sean candidatas, por lo que el proceso deberá continuar conforme a las disposiciones establecidas en las convocatorias.

OCHO BUSCAN LA RECTORÍA

Para la elección de Rector de la UAAAN correspondiente al periodo 2026-2030 fueron publicados 8 nombres.

Los registros corresponden a:

⦿ Dr. Lorenzo Alejandro López Barboza, adscrito al Departamento de Sociología de la División de Ciencias Socioeconómicas.

⦿ M.C. Guillermo Galván Gallegos, adscrito al Departamento de Administración Agropecuaria de la División de Ciencias Socioeconómicas.

⦿ Dr. Eladio Heriberto Cornejo Oviedo, adscrito al Departamento Forestal de la División de Agronomía.

⦿ Dr. Francisco Daniel Hernández Castillo, adscrito al Departamento de Parasitología de la División de Agronomía.

⦿ Dr. Luis Alberto Aguirre Uribe, adscrito al Departamento de Parasitología de la División de Agronomía.

⦿ Dr. Armando Rodríguez García, adscrito al Departamento de Fitomejoramiento de la División de Agronomía.

⦿ Dr. José Antonio González Fuentes, adscrito al Departamento de Horticultura de la División de Agronomía.

⦿ Dra. Rosalinda Mendoza Villarreal, adscrita al Departamento de Horticultura de la División de Agronomía.

Los primeros tres registros fueron recibidos el 15 de septiembre, mientras que los 5 restantes corresponden al 16 de septiembre, de acuerdo con la relación difundida por el Consejo Directivo.

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SEIS REGISTROS PARA DIRECCIÓN REGIONAL

Para el proceso de elección de Director Regional gestión 2026-2030, el Consejo Directivo publicó seis nombres.

La lista está integrada por el Dr. José Alberto Delgadillo Sánchez, adscrito al Departamento de Ciencias Médico Veterinarias; el Dr. Ezequiel Castillo Romero, del mismo departamento; y la M.C. Blanca Patricia Peña Revuelta, adscrita al Departamento de Ciencias Básicas.

También solicitaron su registro el Dr. Silvestre Moreno Ávalos, del Departamento de Producción Animal; el Dr. Fabián García Espinoza, del Departamento de Parasitología, y el M.D. Juan Manuel Nava Santos, adscrito al Departamento de Horticultura.

En este caso, un registro fue recibido el 15 de septiembre y los 5 restantes el 16 de septiembre.

Los comunicados fueron firmados por el Dr. Alain Brendia García, presidente del Consejo Directivo de la UAAAN, y establecen que las listas se hacen públicas para conocimiento de la comunidad universitaria, sin que ello represente por sí mismo la calidad de candidato dentro de los procesos de elección.

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