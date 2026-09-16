Siguen las ‘bonitas’ tradiciones en la Narro; veteranos rapan a alumnos de nuevo ingreso (video)

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Siguen las ‘bonitas’ tradiciones en la Narro; veteranos rapan a alumnos de nuevo ingreso (video)
    Los alumnos de recién ingreso son rapados por los veteranos, quienes se divierten con la “bienvenida” que dan a los nuevos “buitres”. TOMADA DEL VIDEO

Exhiben video en los que dan la bienvenida a los nuevos “buitres”.

Desde hace más de una década, instituciones como el Tecnológico de Saltillo, el Ateneo Fuente y la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro han suspendido las llamadas “novatadas”, prácticas dirigidas a estudiantes de nuevo ingreso que con el paso de los años llegaron a incluir actos de humillación y violencia.

Lo que anteriormente podía limitarse al tradicional corte de cabello terminó convirtiéndose, en algunos casos, en dinámicas donde estudiantes de grados superiores imponían acciones degradantes a los recién llegados como una supuesta forma de integración.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/despliegue-tactico-y-tecnologia-de-punta-marcan-el-desfile-del-16-de-septiembre-en-saltillo-KH23534619

En la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), la prohibición de las “novatadas” se estableció hace más de una década, al considerar que este tipo de actividades favorecía conductas de acoso entre estudiantes. La medida contempló sanciones, incluida la expulsión, para quienes participaran en estos actos.

LA PROHIBICIÓN Y EL CASO DE LA NARRO

En la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, sin embargo, esta práctica continúa formando parte de las actividades dirigidas a los alumnos de nuevo ingreso.

Entre las acciones difundidas se encuentra el corte de cabello de algunos estudiantes varones, realizado de manera que provoca burlas entre otros integrantes de la comunidad universitaria. Esta práctica, de acuerdo con lo difundido, no se aplica a las alumnas.

Fue en agosto de este año, luego de que se registraran casos de “novatadas” en instituciones de otras entidades del País con consecuencias graves, cuando se determinó suspender este tipo de actividades.

La Secretaría de Educación Pública estableció que en las instituciones educativas tampoco podrán realizarse actos de violencia física, psicológica o simbólica, discriminación, humillación, coerción, sometimiento, tratos degradantes o restricciones a la libertad de movimiento, aun cuando sean presentados como prácticas voluntarias, tradicionales o actividades de integración.

Las disposiciones también señalan que, cuando las autoridades educativas detecten este tipo de actos, ya sean organizados por estudiantes, agrupaciones estudiantiles u otras personas, deberán adoptar las medidas correspondientes y, cuando sea necesario, dar aviso a las instancias competentes, incluidas las comisiones estatales de derechos humanos u organismos equivalentes.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/enfrenta-la-narro-17-juicios-para-recuperar-terrenos-que-le-fueron-invadidos-AB23111265

La Secretaría de Educación Pública estableció que en las instituciones educativas tampoco podrán realizarse actos de violencia física, psicológica o simbólica, discriminación, humillación, coerción, sometimiento, tratos degradantes o restricciones a la libertad de movimiento, aun cuando sean presentados como prácticas voluntarias, tradicionales o actividades de integración.

Las disposiciones también señalan que, cuando las autoridades educativas detecten este tipo de actos, ya sean organizados por estudiantes, agrupaciones estudiantiles u otras personas, deberán adoptar las medidas correspondientes y, cuando sea necesario, dar aviso a las instancias competentes, incluidas las comisiones estatales de derechos humanos u organismos equivalentes.

En el caso de la Narro, estudiantes difundieron un video en redes sociales en el que se observa cómo varios alumnos de nuevo ingreso son rapados como parte de lo que describieron como “una bella tradición”.

La publicación generó reacciones encontradas entre integrantes y exintegrantes de la comunidad universitaria, con opiniones tanto a favor de conservar la práctica como en contra de este tipo de dinámicas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Alumnos
Bullying
Violencia

Organizaciones


UAAAN

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
En Coahuila operan cerca de 230 empresas de seguridad privada, por lo que las sanciones aplicadas representan 44% del total de las compañías de este sector.

Coahuila: Aplican 105 sanciones a empresas de seguridad privada por irregularidades
true

POLITICÓN: Samuel García, el inesperado ‘héroe’ contra el ‘pase turístico’

NosotrAs: La participación femenina en los eventos cívicos del siglo XIX

NosotrAs: La participación femenina en los eventos cívicos del siglo XIX
true

Seguridad privada: ¿por qué debemos pagarla?
Los caminos libres de México

Los caminos libres de México
true

Morir joven en México

true

México, un país asnal
true

Candidatos de Morena, definidos para mantener el poder