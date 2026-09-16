Siguen las ‘bonitas’ tradiciones en la Narro; veteranos rapan a alumnos de nuevo ingreso (video)

Lo que anteriormente podía limitarse al tradicional corte de cabello terminó convirtiéndose, en algunos casos, en dinámicas donde estudiantes de grados superiores imponían acciones degradantes a los recién llegados como una supuesta forma de integración.

Desde hace más de una década, instituciones como el Tecnológico de Saltillo, el Ateneo Fuente y la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro han suspendido las llamadas “novatadas”, prácticas dirigidas a estudiantes de nuevo ingreso que con el paso de los años llegaron a incluir actos de humillación y violencia.

En la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), la prohibición de las “novatadas” se estableció hace más de una década, al considerar que este tipo de actividades favorecía conductas de acoso entre estudiantes. La medida contempló sanciones, incluida la expulsión, para quienes participaran en estos actos.

LA PROHIBICIÓN Y EL CASO DE LA NARRO

En la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, sin embargo, esta práctica continúa formando parte de las actividades dirigidas a los alumnos de nuevo ingreso.

Entre las acciones difundidas se encuentra el corte de cabello de algunos estudiantes varones, realizado de manera que provoca burlas entre otros integrantes de la comunidad universitaria. Esta práctica, de acuerdo con lo difundido, no se aplica a las alumnas.

Fue en agosto de este año, luego de que se registraran casos de “novatadas” en instituciones de otras entidades del País con consecuencias graves, cuando se determinó suspender este tipo de actividades.

La Secretaría de Educación Pública estableció que en las instituciones educativas tampoco podrán realizarse actos de violencia física, psicológica o simbólica, discriminación, humillación, coerción, sometimiento, tratos degradantes o restricciones a la libertad de movimiento, aun cuando sean presentados como prácticas voluntarias, tradicionales o actividades de integración.

Las disposiciones también señalan que, cuando las autoridades educativas detecten este tipo de actos, ya sean organizados por estudiantes, agrupaciones estudiantiles u otras personas, deberán adoptar las medidas correspondientes y, cuando sea necesario, dar aviso a las instancias competentes, incluidas las comisiones estatales de derechos humanos u organismos equivalentes.