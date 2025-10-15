Saltillo: El pan de muerto es tradición y es evolución, afirma panadero
Joven panadero de Saltillo resiste a las marcas globales, impulsado por la curiosidad, el legado familiar y el aroma de la cultura mexicana.
Desde casa en la colonia Magisterio Sur, Juan Antonio Villanueva Sánchez enciende el horno cada mañana. No sólo para hornear pan y pasteles, sino también para sostener una tradición familiar que resiste ante la embestida de las marcas, las modas sin fundamento y la competencia de precios bajos. A sus 24 años, este emprendedor saltillense ha decidido hacerle frente a las corporaciones con lo que mejor sabe hacer: pan con identidad.
El joven, egresado de gastronomía y dueño de Antonio’s Bakery, relata que su vocación nació de la curiosidad, en un ambiente que olía a cultura mexicana.
“Cuando comencé en esto de la panadería, fue más que nada por una gran curiosidad, de descubrir eso por los aromas”, afirma Villanueva Sánchez. Y añade: “Crecí entre alguna familia que se dedicaba a esto, pues entre los aromas que emanaba de la masa, ¿no? El horno, cómo pasa de una materia prima a ya un pan que es totalmente nuestra cultura mexicana”.
Con el tiempo, el panadero comprendió que su oficio iba más allá de mezclar ingredientes, convirtiéndose en un puente cultural que une generaciones y momentos cotidianos.
“Fui descubriendo que no solo se trataba de hacer pan, sino que pues es una tradición que une a las familias. Es una forma de nuestra identidad, es algo que nos une en la mañana, en la noche”, explica.
Su enfoque está en las piezas que son profundamente representativas en la cultura mexicana, como el Pan de Muerto y la Rosca de Reyes, a las que él rinde especial respeto.
“Estos panes no solamente son recetas, sino son símbolos de nuestras celebraciones, de nuestras raíces y cada uno lleva consigo su historia, técnica, pero sobre todo el respeto a la tradición”, comenta el joven.
El panadero de la resistencia sabe que, para que el legado perdure, también es necesario adaptarse a los nuevos tiempos sin perder la esencia. Esto lo ha llevado a explorar la innovación.
“Busqué adaptarme a las nuevas tendencias, porque este mundo evoluciona constantemente. Aprendí que es importante pues adaptarte sin perder la esencia. Así llegaron las nuevas versiones del pan de muerto, como los panes rellenos”, señala.
Aunque al inicio innovar fue un desafío, Juan Antonio asegura que el relleno enriquece la experiencia, atrae a nuevas generaciones y hace que la tradición no se pierda.
“Al principio sí parecía un reto, porque implicaba innovar sin faltar a la tradición. Sin embargo, pues entendí que el relleno no sustituye la esencia, sino la enriquece la experiencia”, detalla.
Esta apertura a combinar lo antiguo con lo nuevo ha tenido un impacto positivo en su trabajo y en su negocio, consolidando su profesión como panadero en Saltillo.
“Hoy puedo decir que gracias a combinar la tradición con la innovación, mi profesión ha tomado un rumbo mucho más sólido y reconocido”, dice con orgullo.
Para el joven emprendedor, ser panadero es un legado, un nexo con la historia que se comparte en cada bocado, más que un simple oficio.
“El ser panadero para mí pues no solamente es un oficio, pues es prácticamente es un legado que comparten cada pan, un puente entre la memoria de lo que somos y la creatividad de lo que podemos llegar a ser”, finaliza.
El panadero resume su filosofía con una poderosa frase: “El pan es tradición, pero también es evolución y yo quiero seguir siendo parte de ambas”.