Saltillo: El pan de muerto es tradición y es evolución, afirma panadero

Desde casa en la colonia Magisterio Sur, Juan Antonio Villanueva Sánchez enciende el horno cada mañana. No sólo para hornear pan y pasteles, sino también para sostener una tradición familiar que resiste ante la embestida de las marcas, las modas sin fundamento y la competencia de precios bajos. A sus 24 años, este emprendedor saltillense ha decidido hacerle frente a las corporaciones con lo que mejor sabe hacer: pan con identidad.

El joven, egresado de gastronomía y dueño de Antonio’s Bakery, relata que su vocación nació de la curiosidad, en un ambiente que olía a cultura mexicana.

“Cuando comencé en esto de la panadería, fue más que nada por una gran curiosidad, de descubrir eso por los aromas”, afirma Villanueva Sánchez. Y añade: “Crecí entre alguna familia que se dedicaba a esto, pues entre los aromas que emanaba de la masa, ¿no? El horno, cómo pasa de una materia prima a ya un pan que es totalmente nuestra cultura mexicana”.

Con el tiempo, el panadero comprendió que su oficio iba más allá de mezclar ingredientes, convirtiéndose en un puente cultural que une generaciones y momentos cotidianos.

“Fui descubriendo que no solo se trataba de hacer pan, sino que pues es una tradición que une a las familias. Es una forma de nuestra identidad, es algo que nos une en la mañana, en la noche”, explica.