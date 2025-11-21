Saltillo: Entrega Municipio nuevo pavimento en Ciudad Las Torres
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
La obra consistió en la construcción de pavimento de concreto asfáltico en la calle Atenea.
El Gobierno Municipal de Saltillo entregó a vecinos de la colonia Ciudad Las Torres la construcción de un nuevo pavimento de concreto asfáltico, obra que busca mejorar la movilidad, seguridad y calidad de vida en este sector ubicado al poniente de la ciudad.
La intervención forma parte del compromiso de la administración del alcalde Javier Díaz González, con apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, para llevar infraestructura de calidad a colonias y barrios en distintos puntos del municipio.
TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: entregan pavimentación con concreto hidráulico en Valle de las Flores, con una inversión de 7.4 mdp
En representación del alcalde, el regidor Eduardo Medrano Aguirre destacó que la nueva superficie brinda una rodadura más uniforme, lo que facilita el tránsito vehicular, reduce tiempos de traslado y disminuye el desgaste de los automóviles.
“Esta era una obra que las y los vecinos de la calle Atenea requerían desde hace muchos años, y que ahora ya disfrutan y les brinda una mayor plusvalía a sus hogares”, sostuvo.
La obra, a cargo de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública, tuvo una inversión superior a 860 mil pesos e incluyó trabajos de nivelación de terracería, colocación y nivelación de pavimento de concreto asfáltico, construcción de cordones cuneta y renivelación de brocales, en una longitud total de 96 metros lineales.
Edgar Omar Puentes Montes, director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, señaló que la rehabilitación elimina baches y desniveles que representaban riesgos tanto para peatones como para automovilistas.
TE PUEDE INTERESAR: Alcalde de Saltillo entrega pavimentación en colonia La Gloria, con una inversión de siete mdp
“Las familias de Ciudad Las Torres podrán transitar a pie o en auto con mayor tranquilidad y comodidad, además de contar con un mejor acceso a comercios, escuelas y servicios en la zona”, afirmó.
Durante la entrega estuvieron presentes autoridades del programa Mejora Coahuila, integrantes del Comité Pro Obra y residentes del sector, quienes agradecieron al municipio y al estado por atender una necesidad histórica de la colonia.