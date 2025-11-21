Saltillo: Entrega Municipio nuevo pavimento en Ciudad Las Torres

El Gobierno Municipal de Saltillo entregó a vecinos de la colonia Ciudad Las Torres la construcción de un nuevo pavimento de concreto asfáltico, obra que busca mejorar la movilidad, seguridad y calidad de vida en este sector ubicado al poniente de la ciudad.

La intervención forma parte del compromiso de la administración del alcalde Javier Díaz González, con apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, para llevar infraestructura de calidad a colonias y barrios en distintos puntos del municipio.

En representación del alcalde, el regidor Eduardo Medrano Aguirre destacó que la nueva superficie brinda una rodadura más uniforme, lo que facilita el tránsito vehicular, reduce tiempos de traslado y disminuye el desgaste de los automóviles.

“Esta era una obra que las y los vecinos de la calle Atenea requerían desde hace muchos años, y que ahora ya disfrutan y les brinda una mayor plusvalía a sus hogares”, sostuvo.