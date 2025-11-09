Saltillo espera cerrar el 2025 con 240 mil visitantes y fuerte derrama económica

Se espera que al cierre de este año el flujo de turistas en Saltillo alcance las 240 mil personas, con una significativa derrama económica, previó Mario Alberto Domínguez, subdirector municipal de Turismo.

Hasta ahora, el promedio mensual es de aproximadamente 15 mil visitantes, tanto nacionales como extranjeros, cifra que en eventos relevantes llega a elevarse a 20 mil, informó.

El funcionario municipal agregó que la capital coahuilense está en vías de consolidarse como uno de los mejores destinos turísticos, no solo de la entidad, sino también del norte de México.

Domínguez García destacó que Saltillo se ha venido posicionando como alternativa para el turismo de negocios, asimismo, como un lugar propicio para el florecimiento y la difusión del arte, la cultura y la recreación.

Ello se debe al impulso que le ha dado la administración del alcalde Javier Díaz, y al respaldo de las secretarías de Turismo y de Cultura de la entidad, pero también a que se ha invertido en materia de seguridad pública, externó.

El subdirector indicó que por ahora se desconoce a cuánto asciende la derrama económica que generará el turismo a Saltillo, pero “seguramente —dijo— en el trascurso del mes se tendrá una cifra global”.

Recalcó que esta ciudad es la capital más segura e igualmente con el mayor índice de competitividad a nivel nacional.

Expuso que, además de contar con museos de interés histórico, científico, deportivo y cultural, asimismo, con una importante cantidad de paseos y áreas para la diversión, Saltillo también cuenta con infraestructura para la realización de eventos académicos y gremiales, lo mismo que para espectáculos de nivel internacional.

Destacó que el fomento turístico figura de manera relevante entre los proyectos de la actual administración municipal, pues ello contribuye a la proyección de la ciudad y al desarrollo económico de la localidad y la región.