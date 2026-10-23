Saltillo estrena policía especializada para proteger a niños en situación de riesgo

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    Saltillo estrena policía especializada para proteger a niños en situación de riesgo
    El agrupamiento estará integrado por 20 elementos, hombres y mujeres seleccionados mediante convocatoria. FRANCISCO MUÑIZ

El Agrupamiento Infancia Segura contará con 20 elementos capacitados para atender casos de maltrato, abandono y explotación infantil; realizará recorridos en calles, plazas y cruceros de la ciudad.

Con el objetivo de reforzar la protección de niñas y niños que enfrentan situaciones de violencia, abandono o vulnerabilidad, el Gobierno Municipal de Saltillo presentó el nuevo Agrupamiento Infancia Segura, una unidad policial especializada que atenderá reportes de riesgo y trabajará en coordinación con instituciones dedicadas a la protección de la infancia.

El agrupamiento estará integrado por 20 elementos, hombres y mujeres, seleccionados mediante una convocatoria y capacitados por instituciones como la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), el DIF Estatal y la Comisión de Derechos Humanos.

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Durante la presentación, el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, explicó que los agentes actuarán como primeros respondientes ante situaciones que pongan en peligro la integridad de los menores, además de canalizar los casos a las autoridades correspondientes para su seguimiento.

Los elementos realizarán recorridos en plazas públicas, cruceros, parques, calles y colonias, además de visitar escuelas para impartir pláticas preventivas y detectar posibles situaciones de riesgo.

Rosa Patricia Moreno Domínguez, titular del nuevo agrupamiento, señaló que la unidad representa una ampliación del trabajo que ya realizaba la Unidad de Integración Familiar (UNIF), particularmente en la atención de menores en condiciones de vulnerabilidad. Explicó que, aunque anteriormente existía un programa denominado Infancia Segura, ahora se contará con personal especializado, unidades y espacios destinados a brindar atención a niñas y niños.

De acuerdo con el protocolo presentado durante el evento, cuando se reciba un reporte de emergencia se enviará a la patrulla más cercana y se activará al agrupamiento especializado. En situaciones de violencia, los menores serán canalizados a atención médica y se dará intervención a las autoridades competentes.

$!Los policías actuarán como primeros respondientes ante situaciones de riesgo y canalizarán los casos a las autoridades competentes
Los policías actuarán como primeros respondientes ante situaciones de riesgo y canalizarán los casos a las autoridades competentes CORTESÍA

En los casos de niños extraviados, los agentes deberán verificar la identidad de sus familiares antes de entregarlos, mientras que personal de trabajo social realizará visitas posteriores para dar seguimiento a su situación.

Por su parte, el alcalde Javier Díaz González destacó que el proyecto comenzó a desarrollarse desde el año pasado, ante la necesidad de contar con una unidad enfocada específicamente en la protección de la niñez. Señaló que el agrupamiento trabajará de manera coordinada con el DIF Saltillo, DIF Coahuila, PRONNIF, las fiscalías y otras instituciones para brindar una atención integral a los menores.

$!La agrupación fue inaugurada esta mañana por autoridades municipales y estatales.
La agrupación fue inaugurada esta mañana por autoridades municipales y estatales. FRANCISCO MUÑIZ

La presentación concluyó con el corte de listón y un recorrido por las instalaciones destinadas al nuevo agrupamiento, que se incorpora al modelo de unidades especializadas de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Las autoridades exhortaron a la población a reportar cualquier situación de maltrato físico, psicológico, abuso o explotación infantil, así como la presencia de menores solos, extraviados o en condiciones de riesgo, mediante el 911 y los canales de atención de la Policía Municipal.

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Sergio Soto

Sergio Soto

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), con formación técnica en artes, y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas con enfoque social, sistema de salud y salud mental, así como historias que visibilizan problemas de interés público o que buscan inspirar a la comunidad.

Ha tenido experiencia como docente en instituciones educativas de nivel preescolar, primaria y preparatoria, impartiendo talleres o clases de artes, español e inglés; además de ser aficionado a los videojuegos, las series y el cine.

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