Saltillo: Facultad de Jurisprudencia invita al Taller ‘Personas en Situación de Movilidad’

Saltillo
/ 16 octubre 2025
    Autoridades de la UAdeC y representantes de ACNUR presentan el Taller de Personas en Situación de Movilidad, en la Facultad de Jurisprudencia. FOTO: VANGUARDIA/ ARCHIVO

Serán siete sesiones dirigidas con representantes de la ACNUR, INM, CEDHC, así como académicos en la materia

La Facultad de Jurisprudencia de la UAdeC, en colaboración con La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), traerá para la comunidad de Saltillo el “Taller de Personas en Situación de Movilidad”, con el objetivo de fortalecer el apoyo a las personas en situación de movilidad.

Los viernes 17, 24 y 31 de octubre, así como los días 7, 14, 15 y 21 de noviembre se llevarán a cabo las actividades de este taller, en sintonía con la firma del Convenio de la Cátedra Sergio Vieira de Mello, —que busca formar comunidades en pro de los derechos de las personas refugiadas y desplazadas.

TE PUEDE INTERESAR: Crea Colegio de Economistas de Coahuila capítulo estudiantil en la Facultad de Economía

La acreditación será otorgada por la UAdeC y por la ACNUR, con una duración de 40 horas. El formato será híbrido y contará con la disponibilidad de la Sala de Juicios Orales de la Facultad de Jurisprudencia.

$!La inscripción es a través del QR para acceder al formulario de registro.
La inscripción es a través del QR para acceder al formulario de registro. FOTO: CORTESÍA

A su vez, como actividad final, se hará una visita a la Casa del Migrante y se impartirá la conferencia “Ayuda humanitaria a migrantes y refugiados”, por parte de Alberto Xicoténcatl Carrasco. Se espera que cuente con horas prácticas dentro de dicha institución humanitaria de Saltillo.

Se insistirá en “La realización de actividades académicas y formativas que fomenten oportunidades de aprendizaje en el ámbito internacional”, menciona el comunicado conjunto de ambas instituciones.

Estas actividades podrán ser una oportunidad para la comunidad estudiantil y saltillense de adentrarse en las vicisitudes que atraviesan las personas víctimas del desplazamiento forzado en lo local o en lo regional.

En Saltillo, el conocimiento de las situaciones inhumanas que sobreviven millones de personas en situación de movilidad es de extrema importancia para una comunidad que es un punto de encuentro para dichas personas.

Temas


Migración
Migrantes
Talleres

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


ACNUR
Facultad De Jurisprudencia
UAdeC

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

