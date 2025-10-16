Saltillo: Facultad de Jurisprudencia invita al Taller ‘Personas en Situación de Movilidad’

La Facultad de Jurisprudencia de la UAdeC, en colaboración con La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), traerá para la comunidad de Saltillo el “Taller de Personas en Situación de Movilidad”, con el objetivo de fortalecer el apoyo a las personas en situación de movilidad.

Los viernes 17, 24 y 31 de octubre, así como los días 7, 14, 15 y 21 de noviembre se llevarán a cabo las actividades de este taller, en sintonía con la firma del Convenio de la Cátedra Sergio Vieira de Mello, —que busca formar comunidades en pro de los derechos de las personas refugiadas y desplazadas.

La acreditación será otorgada por la UAdeC y por la ACNUR, con una duración de 40 horas. El formato será híbrido y contará con la disponibilidad de la Sala de Juicios Orales de la Facultad de Jurisprudencia.