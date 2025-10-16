Saltillo: Facultad de Jurisprudencia invita al Taller ‘Personas en Situación de Movilidad’
Serán siete sesiones dirigidas con representantes de la ACNUR, INM, CEDHC, así como académicos en la materia
La Facultad de Jurisprudencia de la UAdeC, en colaboración con La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), traerá para la comunidad de Saltillo el “Taller de Personas en Situación de Movilidad”, con el objetivo de fortalecer el apoyo a las personas en situación de movilidad.
Los viernes 17, 24 y 31 de octubre, así como los días 7, 14, 15 y 21 de noviembre se llevarán a cabo las actividades de este taller, en sintonía con la firma del Convenio de la Cátedra Sergio Vieira de Mello, —que busca formar comunidades en pro de los derechos de las personas refugiadas y desplazadas.
La acreditación será otorgada por la UAdeC y por la ACNUR, con una duración de 40 horas. El formato será híbrido y contará con la disponibilidad de la Sala de Juicios Orales de la Facultad de Jurisprudencia.
A su vez, como actividad final, se hará una visita a la Casa del Migrante y se impartirá la conferencia “Ayuda humanitaria a migrantes y refugiados”, por parte de Alberto Xicoténcatl Carrasco. Se espera que cuente con horas prácticas dentro de dicha institución humanitaria de Saltillo.
Se insistirá en “La realización de actividades académicas y formativas que fomenten oportunidades de aprendizaje en el ámbito internacional”, menciona el comunicado conjunto de ambas instituciones.
Estas actividades podrán ser una oportunidad para la comunidad estudiantil y saltillense de adentrarse en las vicisitudes que atraviesan las personas víctimas del desplazamiento forzado en lo local o en lo regional.
En Saltillo, el conocimiento de las situaciones inhumanas que sobreviven millones de personas en situación de movilidad es de extrema importancia para una comunidad que es un punto de encuentro para dichas personas.