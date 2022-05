Saltillo: familiares de Susana ponen velas en sitio de feminicidio, no pueden creer tragedia

Susana tenía dos meses de haber huido de su casa junto con sus tres hijos; dos niñas de 10 y 15 años y un niño de 6 años, para refugiarse en casa de su mamá, quien vive en una colonia cercana a la de Lomas de Santa Cruz de Saltillo.

Fue a la 1:00 de la tarde del viernes 6 de mayo cuando una de las vecinas de la familia que vivía en la calle Cipreses se percató de los gritos que se escuchaban desde una de las casas contiguas a la suya, sin embargo, nunca se imaginó que se trataba de hechos de violencia de los que Susana y sus hijas fueron víctimas.

Como a la 1:25 de la tarde, una de las niñas salió corriendo de la casa marcada con el número 104, en la esquina de la calle, para pedir auxilio a los vecinos ya que su mamá había sido agredida.

De acuerdo con la declaración de una de las vecinas de Susana, fueron dos hombres los que salieron de su casa apresurados para auxiliar a la mujer quien ya había perdido la vida a la 1:30 de la tarde.

En ese momento, ella llamó al 911 para reportar el incidente, sin embargo, no hubo respuesta efectiva del Sistema de Emergencias y fue hasta las 2:00 de la tarde cuando llegó la policía, las 2:30 cuando llegó la ambulancia y las 3:00 de la tarde cuando acordonaron la casa y sacaron el cuerpo de Susana.

“El vecino fue el que se metió hasta la casa y se dio cuenta de que la maestra ya estaba muerta, salió y dijo que ya no había nada que hacer, que no tenía signos vitales, que estaba en un charco de sangre y tenía los ojos abiertos, ya no respiraba, ya no tenía vida, la habían matado”, dijo la vecina, consternada por la situación que ocurrió frente a su casa.

Explicó que ella observó cuando la menor de 10 años se subió a un automóvil Honda color rojo que conducía Iram ‘N’, quien habría atentado contra la vida de la mujer de 35 años.

“Yo estaba aquí tendiendo la ropa y escuché que la niña le dijo, ¿por qué hiciste eso papi, por qué mataste a mi mamá?, es algo muy feo, esa niña ha sido muy valiente, ojalá que no hayan visto el momento en que su mamá perdió la vida”, explicó.

Entonces, el automóvil que conducía Iram arrancó junto con la niña.

“Yo no sé qué fue lo que pasó, pero momentos después llegó aquí un carro blanco, se estacionó y era un médico, paramédico, no sé, traía un maletín tipo botiquín, una filipina blanca y traía a la niña, yo creo que el señor fue a dejarla al hospital para que la revisaran, muy probablemente eso pasó”, añadió.

Fue de un momento a otro

La vecina manifestó a VANGUARDIA que momentos previos al incidente, había observado que Iram y Susana estaban platicando en el interior de un automóvil Platina color guindo que conducía la occisa, sin aparentar alguna situación de violencia, mientras que las niñas estaban afuera de la casa, jugando, en compañía de su tía.

“Todo pasó muy rápido, yo empecé a barrer aquí cuando los vi, es que a uno se le hace raro porque ella ya no vivía aquí, solo vivía el profe; cuando me asomé los vi platicando en su carro, estaban estacionados a un lado de la casa, por la jardinera, y luego, ya después se metieron, pero pues uno no se imagina que va a pasar esto”, dice.

Añade que “los profes” nunca habían demostrado tener problemas, eran personas tranquilas, reservadas, y sus hijos siempre fueron alegres, jugaban con los vecinos de la calle y no evidenciaron alguna cuestión familiar que pusiera en riesgo su vida o la de su mamá.

“La verdad es que ellos no platicaban con nadie, pero es algo normal, uno se dedica a su vida y nada más”, comenta.

Cuando pasó todo, la hermana de Susana también se encontraba en esa casa, barriendo la banqueta; cuando fue asesinada, ella ingresó hasta el cuarto donde permanecía su cuerpo y le suplicó que despertara, algunos de los vecinos aseguran que la mujer cacheteó el cadáver, buscando que Susana entrara en razón, pero no pasó nada.

Violencia

La mujer habría declarado ante la Fiscalía General del Estado que Susana presentó una denuncia por acoso y hostigamiento desde el pasado miércoles 4 de mayo en contra de Iram, en el Centro de Justicia y Empoderamiento de la Mujer.

El matrimonio ya estaba a punto del divorcio y desde que se emitió esta sentencia, el maestro fastidió a la mujer hasta quitarle la vida.

Como Iram huyó del lugar de los hechos, la Policía Municipal de Saltillo en conjunto con agentes de la Policía Investigadora implementaron un operativo de búsqueda con el que dieron con el paradero del feminicida en la colonia La Estrella, para luego, ponerlo a disposición del Ministerio Público.

Resguardo

Everardo Lazo Chapa, delegado de la Fiscalía General del Estado en la región sureste informó que los tres hijos de la pareja han sido resguardados en la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) donde se les brindó atención psicológica inmediata y donde se les buscará la asignación de una familia de resguardo.

Agentes especializados del Ministerio Público se encuentran indagando los hechos ya que este sería el primer feminicidio del 2022.

Familiares y cercanos de Susana acudieron a la casa de la calle Cipreses con número 104 para colocar veladoras en memoria de la maestra Susana.